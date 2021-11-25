"Це величезне досягнення для клубу, для команди, але ми маємо ще багато ігор. Підтримка з боку наших фанатів завжди приголомшлива, не має значення, граємо ми вдома чи на виїзді, тому я хотів би подякувати їм за це.

Гол і асист джокера Гвардіоли у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – ПСЖ – 2:1

Всі так щасливі, але нам потрібно відразу ж перейти на наступну гру, тому що попереду на нас чекає багато випробувань. Різниця між поєдинком із ПСЖ у Парижі та вчорашнім у тому, що тут ми виграли. Ми непогано діяли і у виїзному матчі, але, на жаль, поступилися.

Довгий час я грав у клубі на позиції лівого захисника, але гра у півзахисті не є для мене чимось новим, бо там я граю у збірній України. Можливо, я зіграв не дуже добре, але найголовніше, що ми здобули перемогу", – поділився Зінченко в коментарі офіційному сайту Манчестер Сіті.

Додамо, що Олександр вперше за тривалий час вийшов у складі Ман Сіті, але не на вже звичній позиції лівого захисника, а в центрі півзахисту. Зінченко провів на полі 54 хвилини, а його команда здобула вольову перемогу (2:1).

Манчестер Сіті переміг ПСЖ й вишов у плей-офф – провал Зінченка у центрі, сильний матч Канселу та мізерний вплив Мессі