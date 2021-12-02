Ліверпуль у мерсисайдському дербі розбив Евертон, а Манчестер Сіті мінімально обіграв Астон Віллу, яку очолює Стівен Джерррард. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2021/22, 14-й тур

Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: Воткінс, 47 – Діаш, 27, Б. Сілва, 43

Евертон – Ліверпуль – 1:4

Голи: Грей, 38 – Хендерсон, 9, Салах, 19, 64, Жота, 64

Стівен Джеррард не зміг продовжити переможну серію на чолі Астон Вілли – "вілланів" зупинив Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. Перший тайм залишився за "містянами" – Діашу асистував Стерлінг, а Бернарду подвоїв перевагу.

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Воткінс відіграв один м'яч одразу по перерві, але більше підопічні Гвардіоли не дали створити супернику. Додамо, що Зінченко вперше у сезоні вийшов у стартовому складі Ман Сіті в АПЛ та відіграв повний матч. Таким чином, Джеррард вперше програв на чолі Астон Вілли – до цього "віллани" двічі перемагали.

Ліверпуль у паралельній зустрічі розбив Евертон. На 9 хвилині Хендерсон вивів "червоних" вперед, точно поціливши у нижній кут після пасу Робертсона. Через 10 хвилин капітан Ліверпуля асистував Салаху – Мо точно пробив у дальній верхній кут. Грей відіграв один м'яч, пробивши під ногою Аліссона.

Але у другому таймі "іриски" не мали шансів. Спочатку Салах обікрав Коулмена у середині поля та втік на рандеву з воротарем, а пізніше Жота класно розібрався у штрафному суперників після пасу Робертсона, прикривши м'яч корпусом, хитнув захисника та потужно пробив повз Пікфорда. 4:1 – впевнена виїзна перемога підопічних Юргена Клоппа.

Таким чином, Челсі залишився лідером першості з 33 очками, Манчестер Сіті другий з 32 пунктами, а Ліверпуль третій, маючи в активі 31 бал.

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