Зимове божевілля в англійській Прем'єр-лізі стартувало. Матчі кожні 3 дні. Ротація, яка вбиває. Виживе не кожен. У битві "найбагатшого клубу світу" та вічно головного аутсайдера АПЛ зійшлися нові тренери. Це був матч життя для обох.

Є у цьогорічних аутсайдерів і середняків АПЛ, які розпочали напередодні 14 тур, якась казкова романтика. Норвіч, який завжди чекає старту Пуккі-паті, але щоразу приречено вилітає, як видається, ще перед стартом повернення до еліти. Кристал Пелас, який воскресив і змусив жити по-новому легендарний чемпіон Англії Патрік Вієйра. Ньюкасл, який називають безсоромно багатим, хоча ситуацію в ньому можна порівняти з проблемами Шевченка у Дженоа – до зими всі ці амбіції керівництва, трансфери, потужні бюджети лише для журналістів з фанатами, а вибиратися з провалля треба вже й зараз.

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Ну, і Лідс. Команда вже навіть не тренера Б'єлси, а одного актора – Рафіньї. Нині він грає з гравцями профілю робітників заводів, які вміють у пресинг, самовіддачу, вмирання на полі, але не дуже здатні творити. Бразилець самотужки тягне на собі культову британську банду. А завтра їде у збірну затьмарювати Неймара з Жезусом. Робити те, саме, що і в Лідсі, тільки з якіснішими партнерами і більшими шансами на тріумф. В останніх іграх 24-річний правий вінгер був не таким активним, як зазвичай. Але саме він добив Кристал Пелас бездоганно виконаним пенальті.

Цікавий факт: з моменту першої своєї результативної дії в АПЛ (28 листопада 2020 року) Рафінья не дозволив собі більше 3 матчів без гола чи асиста. Загалом 43 матчі в чемпіонаті Англії, 12 забитих м'ячів, 9 гольових пасів. Ох, і дарма топ-клуби пошкодували на нього 60 мільйонів фунтів цього літа! І не важливо, ставили його праворуч, ліворуч, а чи то атакувальним півзахисником – забивав усюди. Б'єлса за якихось 2 сезони повернув Лідс у Прем'єр-лігу, змусивши навіть грандів рахуватися зі своїм дітищем. Спершу 3 місце і поразка у плей-офф Чемпіоншипу. За рік тріумфальне золото в 2 за класом дивізіоні. Лише зі збірними Чилі й Аргентини "Безумець" набирав більше очок у середньому за матч (1,69). Ніде при цьому він не затримувався настільки довго.

Лідс у доданий час вирвав перемогу у Крістал Пелас завдяки пенальті, Норвіч у більшості врятував нічию з Ньюкаслом

Але "Ель Локо" ж і схвалив чимало дуже дивних трансферів. Родріго Морено за 30 мільйонів євро, Даніель Джеймс за 30, Елдер Кошта за 18, Жуніор Фірпо за 15. Хтось не забиває, когось все ніяк не може прорвати, хтось взагалі в оренді вже. Ну, а захисники Барселони, які переїжджають в АПЛ, потроху стають мемом. За свої понад 3 роки в Англії Б'єлси Лідс витратив на 130 млн більше, ніж заробив на продажах своїх гравців. І все-таки саме йому вдається постійно воскрешати "павичів". Зараз це вже не так ефектно, як у минулому сезоні, коли був здоровий і рвався в збірну Англії Бемфорд, Харрісона ще не викупили повністю в Манчестер Сіті, а Даллас клав голи пачками.

Після 6 турів Лідс опинився в зоні вильоту. Не залишилося й сліду від гри, не було і результатів. Травми переслідували лідерів, а погана форма обійшла стороною хіба що Рафінью. Лише Норвіч пропускав більше, тільки в 6 команд було ще менше забитих голів. І тут команда Б'єлси почала робити найскладніше, те, що не вдається навіть деяким грандам. Просто брати свої очки. Мінімально, зі скреготом зубами, на фінальних секундах – як завгодно. Перемогли Уотфорд та Норвіч, прямих конкурентів у боротьбі за виживання. Не програли Вулверхемптону, Лестеру і Брайтону – командам з вишуканішим підбором гравців.

Удома вони знову монстри. В останніх 3 матчах на Елланд Роуд "павичі" набивала під 2 очікувані голи, а суперникам не дозволяли й одного. Минулого вечора до них завітав грізний Кристал Пелас. Приборкувач Тоттенхема та Манчестер Сіті, яких розбив цілком заслужено. Команда, яка не програла також ні Вест Хему, ні Арсеналу на виїзді. Але яка набрала 1 бал за 3 тури, включно з вчорашнім поєдинком. Казка революції Вієйра завершилася так само швидко, як магічний злет Брентфорда, що на своєму полі просто замучив Арсенал, Ліверпуль і Челсі, однак почав валитися у боях з Норвічем, Ньюкаслом і Бернлі.

STOP IT CONOR GALLAGHER ?? pic.twitter.com/V6xRyeBrZf — Chelsea Loan Army (@CFCLoanArmy_) November 30, 2021

"Орли" теж тотально провалилися в дуелях з командами, які перебували значно нижче в таблиці АПЛ 2021/22. Не допоміг і феноменальний Галлахер, який належить Челсі, власноруч прибиває Сіті Гвардіоли та встигає дебютувати за головну збірну Англії в 21 рік. Це все ще доволі депресивна команда, яка любить вибухнути на обох головних стадіонах Манчестера, а потім провалюватися з аутсайдерами. Після 11 туру лондонці вирвалися у топ-10. Перед виїздом у Лідс Кристал Пелас у 5 з 7 матчів контролював м'яч мінімум 60% часу. Та у фортеці Б'єлси їх змусили відмовитися від нової ідентичності. Контроль впав до позначки 38%, майже стільки, як було проти Ман Сіті. Замість нових вечірок після побиття команди Пепа настало велике і затягнуте похмілля.

Програли "орли" по суті без шансів команді нового тренера. Стівен Джеррард миттєво змінив як мінімум ментальність Астон Вілли. Бірмінгемці вже наїлися красивих і гідних поразок чи коротких позитивних спалахів, як-от виїзна перемога над МЮ. Тепер вони віддають м'яч суперникам, але зі своїх 37% витискають 6 очок з 6 можливих. Легенда Ліверпуля прекрасно розуміє, в який момент він прийшов. Команда за 2 очки від зони вильоту перед дебютом Стіві Джі. Він анонсує розвиток красивої гри з домінуванням, контролем над м'ячем і грою, але на полі показує щось зовсім протилежне. Лише головні претенденти на золото Челсі, Манчестер Сіті та Ліверпуль за цей період допускають на свої ворота менше ударів. А Джеррард стає лише другим в історії, хто виграв перші 2 матчі на чолі вілланів.

Only Chelsea, City and Liverpool, the top 3, have conceded fewer shots than Aston Villa over the last two Premier League gameweeks



Steven Gerrrard's not had long to work with the Villa players but the improvements are immediate. Click the image below for our take — WhoScored.com (@WhoScored) November 30, 2021

Новий тренер і в Норвіча з Ньюкаслом. Це була смертельна битва за 6 очок. Настільки до нудоти затягнута, що власниця "канарок" Делія Сміт заснула під її завершення. І дарма, що Пуккі знову гучно покликав усіх на вечірку імені себе самого, пізнім голом зірвавши подвиг "сорок", які з 10 хвилини грали в меншості та могли видряпати доволі халявну перемогу. Діна Сміта погнали з Астон Вілли. Він добре давав раду з Грілішем і тоді, коли амбіції босів ще не зросли до таких небес, що вони витратили понад 360 мільйонів євро за 3 сезони, аби знову боротися за виживання.

А ось тоді, коли треба вибиратися з ями, 50-річний тренер – саме те, що лікар прописав. Норвіч залишився абсолютно найгіршою командою навіть після дебютної перемоги за 11 турів. Найбільше пропустили, найменше забили, жалюгідний мізер набраних очок – лише у 3 матчах вдалося хоч за щось зачепитися. Фарке досить гідно попрощався з командою, яку стабільно виводив в АПЛ і "повертав" назад. Але це був не більше ніж спалах, збіг обставин. Дивовижний нефарт Брентфорда, який награв на комфортну перемогу, однак якимсь дивом програв. Матчі з Саутгемптоном і Вулверхемптоном були б однозначно програшними з Фарке. А Норвіч взяв у них 4 очки. Завозив "вовків", мав перемагати 2:0, спокійно і без шансів для іменитішого суперника з топ-6 таблиці.

Ця нічия була навіть соліднішою, ніж доволі фартовий переможний дебют Сміта проти Саутгемптона (2:1), якому помстився за поразку своєї Астон Вілли, що трапилася... за тур до цього. Ні з ким до того моменту Норвіч не створив стільки якісних моментів з гри. Десь так само вийшло потім на полі Ньюкасла, але ж і суперник грав удесятьох понад 80 хвилин часу, і загалом виглядає зараз найгіршою обороною сезону. Звісно, "вовки" зараз теж переживають певний спад, особливо у виїзних боях. Однак наскільки ж швидко змінився підхід до себе і суперника з приходом Сміта.

Норвіч вже не боїться провального минулого в АПЛ, а саме страх був головним ворогом команди Фарке і на старті цього сезону. Відродження символізують і цифри нашого доброго знайомого з Фінляндії. За 2 матчі в активі Пуккі 8 ударів та 2 створені моменти. Це більше, ніж в останніх 6 турах при попереднику Сміта. Раніше партнери банально не були спроможними навіть довести м'яч до Теему. Він відкривався у класних позиціях, а його ігнорили. Зараз Пуккі-паті знову настільки галасне, що сусідам не спиться. У матчі з Ньюкаслом він, схоже, поховав команду найбагатших власників, яких тільки бачив футбол.

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Спочатку перехопив і заробив вилучення для суперника. А згодом поклав таку красу, що і набагато зірковішим колегам стане заздрісно. Відтак Пуккі вже забив у поточному сезоні АПЛ стільки, скільки видатні бомбардири Харрі Кейн (1) та Кріштіану Роналду (4) разом взяті. Фін також перестріляв таких снайперів, як Лукаку, Вернер, Інгз, Тоні тощо. Його гол, схоже, стане вирішальним у перспективах Ньюкасла врятуватися. І не тільки тому, що жодна команда в історії чемпіонату Англії не виживала в елітному дивізіоні після 14 турів без перемог.

Просто це був переломний момент. Кого ще обігрувати, як не таких самих невдах третини сезону? Коли ще набиратися впевненістю у свої сили, вірою в нового тренера. Едді Хау, кажуть, дуже класний фахівець якраз для таких амбіційних проектів. Однак і він не зміг привнести ту переможну іскру, яку миттєво дали своїм командам Раньєрі, Джеррард, Вієйра чи навіть той же Сміт. За 3 тури лише дві домашні нічиї та поразка в одні ворота від Арсенала. Наступний матч ще може стати ключовим. Передостанній у таблиці Бернлі видається суперником, якого також можна і потрібно перемагати. Проблема в тому, що банда Шона Дайча після традиційного провалу на старті сезону не програє 4 тури, навіть Челсі не зміг її зламати.

4 - Newcastle are just the fourth team to fail to win any of their first 14 games in a Premier League campaign – all of the previous three were relegated (Swindon 1993-94, QPR 2012-13, Sheffield United 2020-21). Omens. pic.twitter.com/oxi52vGTCg — OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2021

Саудівські шейхи виявилися не дуже фартовими. Якщо з ненависним тандемом Ешлі та Брюса "сороки" набрали лише 3 очки за 7 турів, то зі значно заможнішими босами ненабагато більше (4 бали за аналогічний ігровий відрізок). Такими темпами в АПЛ не рятуються. Бо навіть Норвіч зараз буде кусатися і чіплятися. У нинішньому сезоні просто не видно 3 команд, яких навіть підсилений взимку Ньюкасл міг би посунути.