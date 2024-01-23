Нещодавно гравець збірної України попрощався з Puma і став клієнтом американської компанії Skechers, яка поки не має серйозного досвіду у виробництві футбольних бутс. Зінченко зізнався, що взяв приклад з бомбардира Баварії Харрі Кейна, який зробив аналогічний вибір.

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"Коли такі великі гравці, як він, носять щось нове, ви звертаєте на це увагу, і це дуже впливає на інших. Але якщо хтось просто порадить мені щось хороше, то я не відразу перейматиму це. Мені потрібно їх побачити, спробувати і доторкнутися. Коли я це зробив, то був дуже вражений.

Я не жартую. Деякі хлопці сміялися, тому що вони мало що знають про Skechers. Особливо на початку, коли мені доводилося носити суцільно чорні бутси. Я був схожий на рефері. Але якби я не відчував себе в них комфортно на полі, я б навіть не починав переговори", – розповів Зінченко в інтерв'ю The Athletic.

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