Недавно игрок сборной Украины попрощался с Puma и стал клиентом американской компании Skechers, пока не имеющей серьезного опыта в производстве футбольных бутс. Зинченко признался, что последовал примеру бомбардира Баварии Харри Кейна, который сделал аналогичный выбор.

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"Когда такие великие игроки, как он, носят что-то новое, вы обращаете на это внимание, и это очень влияет на других. Но если кто-то просто посоветует мне что-нибудь хорошее, то я не сразу буду перенимать это. Мне нужно их увидеть, попробовать и прикоснуться …Когда я это сделал, то был очень поражен.

Я не шучу. Некоторые ребята смеялись, потому что они мало что знают о Skechers. Особенно в начале, когда мне приходилось носить черные бутсы. Я был похож на рефери. Но если бы я не чувствовал себя в них комфортно на поле, я бы даже не начинал переговоры", – рассказал Зинченко в интервью The Athletic.

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