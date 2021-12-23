Портал Transfermarkt перед кінцем року традиційно оновив ціни на футболістів.

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко подешевшав на 3 млн євро і зараз його ціна становить 25 млн, повідомляє Transfermarkt.

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Ще один представник України в АПЛ Андрій Ярмоленко також "втратив" 0,5 млн євро, його оцінили у 3,5 млн. Максимальний показник для вінгера Вест Хема був зафіксований у грудні 2015-го – 25 млн євро.

У нинішньому сезоні АПЛ Зіна 6 разів виходив на поле, Ярмола – 8.

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