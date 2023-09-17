Керівництво Арсенала працює над продовженням співпраці з гравцями, які стали ключовими у прогресі команди.

Ще наприкінці минулого сезону нові контракти отримали Габріель Мартінеллі та Букайо Сака, влітку свій підпис під угодою поставив Вілльям Саліба. Однак Арсенал навіть не думає згортати роботу в цьому напрямку.

Зінченко в фантастичній компанії потрапив у збірну зірок АПЛ

За інформацією 90min, "каноніри" близькі до продовження Мартіна Едегора та Бена Вайта. Чинний контракт капітана розрахований до літа 2025 року (плюс опція ще на сезон), а у захисника – до літа 2026-го.

Зазначається, що після Едегора і Вайта наступним у черзі на продовження співпраці став Олександр Зінченко. Схоже, Арсенал недооцінив потенціал українця, коли позаминулого літа уклав з ним контракт на чотири сезони. Наш земляк відразу став незамінним у схемах Мікеля Артети і вже встиг зіграти 36 матчів (забив гол і віддав два асисти).

Зінченко готовий карати продавців, сенсаційна заміна зірці Ман Сіті і кого усі хочуть – Fantasy АПЛ