Еще в конце прошлого сезона новые контракты получили Габирель Мартинелли и Букайо Сака, летом свою подпись под соглашением поставил Уильям Салиба. Однако Арсенал даже не думает сворачивать работу в этом направлении.

Зинченко в фантастической компании попал в сборную звезд АПЛ

По информации 90min, "канониры" близки к продолжению Мартина Эдегора и Бена Уайта. Действующий контракт капитана рассчитан до лета 2025 (плюс опция еще на сезон), а у защитника – до лета 2026-го.

Отмечается, что после Эдегора и Уайта следующим в очереди на продолжение сотрудничества стал Александр Зинченко. Похоже, Арсенал недооценил потенциал украинца, когда позапрошлым летом заключил с ним контракт на четыре сезона. Наш земляк сразу стал незаменимым в схемах Микеля Артеты и уже успел сыграть 36 матчей (забил гол и отдал два ассиста).

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