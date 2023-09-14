Лідер збірної України Олександр Зінченко отримує визнання за свою гру в чемпіонаті Англії.

Зінченко опинився в символічній збірній АПЛ за версією S90. Українець на лівому фланзі доповнив захист з гравців Манчестер Сіті: Вокера, Діаша та Гвардіола.

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У цю команду потрапили два партнери Олександра – Едегор і Сака. Аліссон і Салах також розбавили представників Сіті. Холанд, де Брюйне та Родрі не могли пролетіти повз зіркову одинадцятку.

Зінченко 4 рази став чемпіоном Англії у складі Ман Сіті, а минулого літа перебрався в Арсенал, з яким також боровся за титул. Сашко зіграв 106 матчів у АПЛ.