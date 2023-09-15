Після паузи, викликаної матчами збірних, відновлюються топ-чемпіонати, а з ними і подкаст про Фентезі АПЛ від "Футбол 24". У новому випуску наші журналісти пригадують попередній тур англійської першості та готуються до наступного, що стартує вже у суботу.

З-поміж іншого, хлопці розкопали несподіваного форварда на дні турнірної таблиці, а також сподіваються на феєричну гру від Олександра Зінченка. Окрім того, глянемо на турнірку приватної ліги "Футбол 24", де стає все гарячіше у боротьбі за призову трійку. Про це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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