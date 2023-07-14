Українець знову має проблеми з литковим м'язом, стверджує Football.London.

Арсенал офіційно придбав лідера Аякса

Ця травма переслідувала Зінченка у минулому сезоні, коли він двічі випадав на кілька тижнів. Легіонер Арсенала пропустив спаринги проти Уотфорда та Нюрнберга, але клуб не розкривав причин відсутності. Якщо травма Олександра виявиться серйозною, то він не допоможе і на старті американського турне. 20 липня "каноніри" зіграють проти зірок МЛС, а 23-го – проти Манчестер Юнайтед.

До старту офіційного сезону часу ще достатньо. Арсенал та Ман Сіті відкриють його 6 серпня матчем за Суперкубок Англії.

Забарний взяв участь у розгромній перемозі Борнмута, Арсенал без Зінченка не може виграти і "привозить" смішні голи