Юрр'єн Тімбер з Аякса став другим літнім підсиленням для команди Мікеля Артети, інформує офіційний сайт "канонірів".

Арсеналу запропонували смішні гроші за партнера Зінченка – гравця переманює турецький гранд

Нідерландський клуб розкрив вартість трансферу – 40 млн+5 млн євро бонусами. 22-річний Тімбер у новому клубі носитиме футболку з номером 12. У минулому сезоні оборонець зіграв на клубному рівні 47 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Окрім того, Юрр'єн був основним захисником збірної Нідерландів на ЧС-2022, де "Ораньє" дійшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, раніше Арсенал підписав хавбека Челсі Кая Хаверца за 75 млн євро.

Забарний взяв участь у розгромній перемозі Борнмута, Арсенал без Зінченка не може виграти і "привозить" смішні голи