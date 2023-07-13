Відразу два клуби АПЛ, за які виступають українці, проводили свої спаринги.

Літнє міжсезоння, товариські матчі

Борнмут – Хіберніан – 4:0

Голи: Брукс, 3, Ентоні, 10, Білінг, 65, 88

Нюрнберг – Арсенал – 1:1

Голи: Окунукі, 62 – Сака, 7

Борнмут зустрічався з шотландським Хіберніаном у дещо незвичному часовому форматі. Замість 2 таймів по 45 хвилин команди зіграли 3 по 30.

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Забарний вийшов на завершальні півгодини, коли Борнмут вже вів 2:0. Добила Хіберніан зв'язка Джастін Клюйверт- Філіп Білінг. Літній новачок "вишень" двічі асистував данцю.

Арсенал без Зінченка не зміг виграти другий спаринг поспіль. Підопічні Артети повторили 1:1 з Уотфордом і проти Нюрнберга. Сака швидко відкрив рахунок, проте більше "каноніри" не забивали. Натомість біля своїх воріт проблеми вигадали. Молодий воротар Карл Хейн віддав неохайну передачу партнеру, і Окунукі одним дотиком покарав естонця – 1:1.

Lo mongólico del estonio Karl Hein (21) no se entiende. No juega más (!)



pic.twitter.com/qhHUvgJBVc — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) July 13, 2023

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