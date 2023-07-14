Зинченко рискует пропустить топ-спарринги Арсенала – старая проблема снова беспокоит украинца
Александр Зинченко не может помочь Арсеналу на старте летней подготовки.
Украинец снова испытывает проблемы с икроножной мышцей, утверждает Football.London.
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Эта травма преследовала Зинченко в прошлом сезоне, когда он дважды выпадал на несколько недель. Легионер Арсенала пропустил спарринги против Уотфорда и Нюрнберга, но клуб не раскрывал причины отсутствия. Если травма Александра окажется серьезной, он не поможет и на старте американского турне. 20 июля "канониры" сыграют против звезд МЛС, а 23-го – против Манчестер Юнайтед.
До старта официального сезона времени еще достаточно. Арсенал и Ман Сити откроют его 6 августа матчем за Суперкубок Англии.
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