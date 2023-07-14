Украинец снова испытывает проблемы с икроножной мышцей, утверждает Football.London.

Арсенал официально приобрел лидера Аякса

Эта травма преследовала Зинченко в прошлом сезоне, когда он дважды выпадал на несколько недель. Легионер Арсенала пропустил спарринги против Уотфорда и Нюрнберга, но клуб не раскрывал причины отсутствия. Если травма Александра окажется серьезной, он не поможет и на старте американского турне. 20 июля "канониры" сыграют против звезд МЛС, а 23-го – против Манчестер Юнайтед.

До старта официального сезона времени еще достаточно. Арсенал и Ман Сити откроют его 6 августа матчем за Суперкубок Англии.

Забарный принял участие в разгромной победе Борнмута, Арсенал без Зинченко не может выиграть и "привозит" смешные голы