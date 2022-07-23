Зінченко провів перше тренування у складі Арсенала – возз'єднання з зірковим одноклубником
10:15 - Читать на русском
Новачок Арсенала Олександр Зінченко потроху звикає до нової команди.
Арсенал у своєму твіттері опублікував світлини з тренування, в якому з командою вже займався Олександр Зінченко.
Зінченко офіційно перейшов в Арсенал
Українець звикає до нового клубу з уже знайомим йому Габріелем Жезусом – екс-гравці Манчестер Сіті чимало опинялись у кадрі разом.
Нагадаємо, українець перебрався до Арсенала після 6 років у Манчестер Сіті. З лондонцями він підписав довгостроковий контракт, а "містяни" заробили на його трансфері 35 млн євро.
Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter