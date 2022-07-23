Арсенал у своєму твіттері опублікував світлини з тренування, в якому з командою вже займався Олександр Зінченко.

Зінченко офіційно перейшов в Арсенал

Українець звикає до нового клубу з уже знайомим йому Габріелем Жезусом – екс-гравці Манчестер Сіті чимало опинялись у кадрі разом.

Нагадаємо, українець перебрався до Арсенала після 6 років у Манчестер Сіті. З лондонцями він підписав довгостроковий контракт, а "містяни" заробили на його трансфері 35 млн євро.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця