"Каноніри" після завершення усіх бюрократичних процесів нарешті оголосили про підписання 25-річного півзахисника збірної України, який у Ман Сіті виконував роль лівого оборонця. Олександр Зінченко підписав довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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Сума трансферу склала 30 млн фунтів, а ще 2 мільйони "містяни" можуть отримати як бонус. Українець вже пройшов медогляд, підписав контракт і приєднався до нових партнерів по команді, які готуються до сезону у США. Раніше Олександр залишив табір чинних чемпіонів Англії, попрощавшись з гравцями й тренерським штабом на чолі з Хосепом Гвардіолою.

Зінченко став другим гравцем Ман Сіті, який у поточне трансферне вікно покинув команду Гвардіоли заради Арсенала. Раніше тим самим шляхом пішов бразильський нападник Габріел Жезус.

Нагадаємо, українець перейшов у Сіті влітку 2016 року, але перший сезон провів у оренді за ПСВ. У складі "містян" Олександр Зінченко зіграв 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв (зокрема, 4 чемпіонства АПЛ, а також фінал Ліги чемпіонів 2020/21).

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