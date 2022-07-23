Зинченко провел первую тренировку в составе Арсенала – воссоединение со звездным одноклубником
10:15 - Читати українською
Новичок Арсенала Александр Зинченко понемногу привыкает к новой команде.
Арсенал в своем твиттере опубликовал фотографии с тренировки, на которой с командой уже занимался Александр Зинченко.
Зинченко официально перешел в Арсенал
Украинец привыкает к новому клубу с уже знакомым ему Габриэлем Жезусом – экс-игроки Манчестер Сити неоднократно оказывались в кадре вместе.
Напомним, украинец перебрался в Арсенал после шести лет в Манчестер Сити. С лондонцами он подписал долгосрочный контракт, а "горожане" заработали на его трансфере 35 млн евро.
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