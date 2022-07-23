Арсенал в своем твиттере опубликовал фотографии с тренировки, на которой с командой уже занимался Александр Зинченко.

Зинченко официально перешел в Арсенал

Украинец привыкает к новому клубу с уже знакомым ему Габриэлем Жезусом – экс-игроки Манчестер Сити неоднократно оказывались в кадре вместе.

Напомним, украинец перебрался в Арсенал после шести лет в Манчестер Сити. С лондонцами он подписал долгосрочный контракт, а "горожане" заработали на его трансфере 35 млн евро.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця