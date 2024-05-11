– Мироне Богдановичу, чому ви перевели Хромея, Романюка і Картушова в дубль?

– А чому я маю відповідати на це питання?

Інгулець розбив Агробізнес і офіційно вийшов в УПЛ, Лівий берег гарантував собі плей-офф за вихід в еліту

– Цікаво.

– Вам може й цікаво, а мені ні.

– Невже режим порушили?

– Ні, ні, нічого такого не було. Я вдячний Романюку і Картушову, що вони допомогли Карпатам, але нам треба рухатися вперед. Вони хороші гравці, але в нас трохи інше бачення. З Романюком і Картушовим ми не будемо продовжувати співпрацю. Хромей у нас в оренді, на нього ми теж не розраховуємо. Тому в цій ситуації нічого надприродного немає.

– Хромей не виправдав ваших очікувань, адже зіграв лише декілька хвилин в одному матчі?

– Хай він у собі спочатку розбереться. По-перше, він не наш футболіст, ми взяли його у Шахтаря подивитися. Хромей вміє грати у футбол, але, але, але…

– Що скажете про Аріельсона?

– Може, з нього щось і буде, але не в Карпатах. У нього дуже велика сума викупу у Крузейро, Карпати такі гроші точно платити не будуть. Я йому бажаю успіху в новому клубі.

– Окрім цих футболістів, нам слід очікувати ще когось на вихід?

– Це буде залежати від того, кого нам вдасться підписати. Тоді вже будемо думати, відправляти когось чи ні.

– Чи є вже в планах гравці, якими підсилите Карпати на сезон в УПЛ?

– Як я й казав раніше, важко змусити футболістів їхати в Україну під час війни. Шукаємо, дивимося, з деякими гравцями йдуть перемовини, але поки що рано про щось говорити. Розмовляємо і з легіонерами, і з українцями. Шукаємо футболістів на всі позиції.

– Карпати достроково вийшли в УПЛ. Де будете шукати мотивацію для команди у завершальних матчах туру?

– Будемо якось налаштовувати команду. Я розумію, що завдання виконано, але треба дограти чемпіонат, – сказав Маркевич у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Михайло Хромей орендований Карпатами з Шахтаря та провів лише 2 гри за "левів" (без результативних дій). Єгор Картушов приєднався з Металіста – 16 матчів та 1 гол. Юрій Романюк так само перейшов до Карпат з Металіста – 15 матчів (без результативних дій).

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