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Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:5 – відео голів та огляд матчу

16:45 379 Читать на русском
Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:5 – відео голів та огляд матчу
Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті каменя на камені не залишив від Вест Хема у першому турі нового сезону АПЛ (5:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Манчестер Сіті.

 
Габріел Жезус 25’
Рахім Стерлінг 51’
Рахім Стерлінг 75’
Серхіо Агуеро 85’
Рахім Стерлінг 90+1’
25’ Габріел Жезус
51’ Рахім Стерлінг
75’ Рахім Стерлінг
85’ Серхіо Агуеро
90+1’ Рахім Стерлінг

Манчестер Сіті Зінченка в стартовому турі АПЛ знищив Вест Хем Ярмоленка. В першому таймі Габріель Жезус відкрив рахунок в матчі з передачі Вокера.

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В другій половині за справу взявся Стерлінг, який відзначився хет-триком. Гол до свого активу записав і Агуеро, остаточно добивши безпорадний Вест Хем.

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16:54
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Вест Хем - Манчестер Сіті Вест Хем Вест Хем Відеоновини
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