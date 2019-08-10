Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті каменя на камені не залишив від Вест Хема у першому турі нового сезону АПЛ (5:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті Зінченка в стартовому турі АПЛ знищив Вест Хем Ярмоленка. В першому таймі Габріель Жезус відкрив рахунок в матчі з передачі Вокера.

Манчестер Сіті розбив Вест Хем: Зінченко з рекордом АПЛ, історичний дебют VAR, Ярмоленко не потрапив у заявку

В другій половині за справу взявся Стерлінг, який відзначився хет-триком. Гол до свого активу записав і Агуеро, остаточно добивши безпорадний Вест Хем.