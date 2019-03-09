Зінченко проти Уотфорда: без блиску та результативних дій, але з помилкою та пристойними оцінками ЗМІ

Олександр Зінченко відіграв за Манчестер Сіті на лівому фланзі оборони в переможному матчі проти Уотфорда (3:1). Розповідаємо головне про виступ українця.

Зінченко зберіг своє місце в стартовому складі Манчестер Сіті – Пеп Гвардіола вчетверте поспіль випустив його з перших хвилин. Олександр провів рівний матч проти Уотфорда. Партнери традиційно активно залучали українця до розіграшу м'яча, заохочували його відкривання та пропонували себе під його паси.

Манчестер Сіті з Зінченком переміг Уотфорд завдяки хет-трику Стерлінга та відірвався від Ліверпуля

Нікого вже не дивує, що Олександр сьогодні увійшов у топ-3 гравців Сіті за кількістю передач. Однак цього разу точність залишала бажати кращого – лише 87%. Це один з найгірших показників у команді та відчутно нижчий за середній особистий по сезону.

Карта передач Зінченка:

Такі цифри легко пояснити – Зінченко частіше ризикував, особливо в першому таймі. До перерви він виконав 3 подачі у штрафний майданчик, які не дійшли до партнерів. У підсумку всі його паси у карну зону виявилися неточними. Втім, наш фулбек шукав можливості для загострення в умовах якісної оборони суперника. Часто відходив у півфланг, допомагав з контролем м'яча в центрі, а коли потрібно було – створював ширину на бровці.

По перерві Олександр був менш помітним попереду, хоча його команда навпаки почала розривати Уотфорд. Манчестер Сіті 40% атак провів через лівий фланг, який виглядав активніше, зокрема завдяки Зінченку. У ключових епізодах, на жаль, на перший план вийшли інші дійові особи, а він запам'ятався неточними навісами.

Статистика Зінченка:

В обороні роботи майже не мав (2 перехоплення, 1 відбирання), але виграв 60% єдиноборств. Статистичні портали виставили йому середні оцінки: WhoScored – 6.6, SofaScore – 6.8. От тільки є один негатив. В епізоді з єдиним голом Уотфорда саме українець завалив штучний офсайд, чим втримав Діні в правильному положенні. А потім, коли спробував "вирівняти" лінію захисників, то залишив без опіки Деулофеу – той легко відзначився.

Журналісти оцінили роботу Зінченка середніми балами. Авторитетний Sky Sports поставив 7 – найкраще серед всіх захисників Манчестер Сіті. Більше отримали тільки автор хет-трика Рахім Стерлінг і Давід Сілва.

Джонатан Сміт з ESPN солідарний з колегами – 7 балів для Зінченка та нейтральні слова про "декілька небезпечних кросів і відсутність проблем у захисті". Таку ж оцінку мають половина футболістів Манчестер Сіті, а вище поставили лише Стерлінгу.

"Ще один впевнений виступ Зінченка. Почав закидати подачі у штрафний майданчик, як Бенжамен Менді. Щоправда, йому явно ще необхідні поради француза на тренуваннях", – пише Manchester Evening News. 7 балів від видання – середня оцінка в складі Манчестер Сіті.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе в Лізі чемпіонів проти Шальке. У ньому Зінченко може отримати відпочинок. Якщо він не потрапить у стартовий склад, навряд чи це буде незадоволеною реакцією Гвардіоли на сьогоднішню гру українця.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек