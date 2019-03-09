Манчестер Сіті з Зінченком переміг Уотфорд завдяки хет-трику Стерлінга та відірвався від Ліверпуля

Манчестер Сіті вдома здолав Уотфорд в 30-му турі чемпіонату Англії. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті підходив до матчу на першому місці АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на 1 очко. "Містяни" виграли 5 попередніх матчів чемпіонату, а Серхіо Агуеро та Пеп Гвардіола стали найкращими в лютому. Уотфорд у цьому сезоні бореться за статус найсильнішого середняка. На момент матчу "шершні" посідали 8-му сходинку в турнірній таблиці.

Господарі зі стартовим свистком традиційно взяли м'яч під свій контроль. Перший момент їм вдалося створити зусиллями Ріяда Мареза, який відмінно навісив на голову Давіду Сілві – капітан не зумів влучно пробити. Манчестер Сіті продовжував збільшувати відсоток володіння на свою користь, однак Уотфорд непогано тримався.

Протягом першої чверті зустрічі часто м'яч у штрафний майданчик гостей доправляв Олександр Зінченко, який вийшов у старті Сіті в 4 поспіль матчі АПЛ. Українець виконував непогані подачі, однак вони не знаходили адресатів: вибивали захисники, не встигав Кун Агуеро. Суперник щільно оборонявся, максимально закриваючи зону перед штрафним майданчиком.

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За таких умов Манчестер Сіті намагався забити після флангових прострілів і закидань з глибини, адресатом яких ставав Агуеро. Двічі гостро віддавав Бернарду Сілва, але одного разу м'яч влучив у руку аргентинця, а в іншій ситуації – Кун на дальній стійці головою пробив повз кут воріт. Черговий перспективний шанс зіпсував йому офсайд, а ще один удар парирував голкіпер. До кінця першого тайму "містяни" так і не зуміли прорвати міцну оборону Уотфорда.

Відразу по перерві Манчестер Сіті відкрив рахунок, коли Рахім Стерлінг скористався передачею з глибини та скиданням Серхіо Агуеро. От тільки англієць перебував в офсайді в момент дотику Куна, про що й сигналізував лайнсмен. Однак головний арбітр з незрозумілих причин вирішив зарахувати гол.

За декілька миттєвостей "містяни" подвоїли перевагу – Стерлінг оформив дубль після прострілу Ріяда Мареза. А ще через 9 хвилин Рахім забив втретє, коли Давід Сілва відмінною передачею розрізав захист гостей, а автор гола не помітив кількох гравців Уотфорда. Цей хет-трик став другим для Стерлінга в АПЛ і найшвидшим в чемпіонаті з 2016-го. 13 хвилин – і долю матчу вирішено. Пеп Гвардіола навіть відразу зняв героя з гри.

Хаві Грасія кинув у бій з лави запасних Жерара Деулофеу та Троя Діні. Пройшло 17 секунд, і вони створили гол. Діні відгукнувся на дальній пас воротаря та ідеально асистував Деулофеу. На більше Уотфорд не спромігся, натомість Манчестер Сіті мав відмінні можливості влаштувати розгром.

Серхіо Агуеро, Габріель Жезус і Бенарду Сілва свої шанси змарнували – рахунок 3:1 до фінального свистка вже не змінився. Манчестер Сіті переміг, набрав 74 очки та відірвався від Ліверпуля на 4 пункти, закріпивши своє лідерство. Уотфорд з 43 балами залишився на 8 місці.