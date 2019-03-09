Зинченко против Уотфорда: без блеска и результативных действий, но с ошибкой и приличными оценками СМИ

Александр Зинченко сыграл за Манчестер Сити на левом фланге обороны в победном матче против Уотфорда (3:1). Рассказываем главное о выступлении украинца.

Зинченко сохранил свое место в стартовом составе Манчестер Сити – Пеп Гвардиола четвертый раз подряд выпустил его с первых минут. Александр провел равный матч против Уотфорда. Партнеры традиционно активно привлекали украинца к розыгрышу мяча, поощряли его открывания и предлагали себя под его пасы.

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Никого уже не удивляет, что Александр сегодня вошел в топ-3 игроков Сити по количеству передач. Однако на этот раз точность оставляла желать лучшего – лишь 87%. Это один из худших показателей в команде и ощутимо ниже среднего личного по сезону.

Карта передач Зинченко:

Такие цифры легко объяснить – Зинченко чаще рисковал, особенно в первом тайме. До перерыва он выполнил 3 подачи в штрафную, которые не дошли до партнеров. В итоге все его пасы в бокс оказались неточными. Впрочем, наш фулбек искал возможности для обострения в условиях качественной обороны соперника. Часто уходил в полуфланг, помогал с контролем мяча в центре, а когда нужно было – создавал ширину на бровке.

После перерыва Александр был менее заметным впереди, хотя его команда наоборот начала разрывать Уотфорд. Манчестер Сити 40% атак провел через левый фланг, который выглядел активнее, в частности благодаря Зинченко. В ключевых эпизодах, к сожалению, на первый план вышли другие действующие лица, а он запомнился неточными навесами.

Статистика Зинченко:

В обороне работы почти не имел (2 перехвата, 1 отбор), но выиграл 60% единоборств. Статистические порталы выставили ему средние оценки: WhoScored – 6.6, SofaScore – 6.8. Вот только есть один негатив. В эпизоде с единственным голом Уотфорда именно украинец завалил искусственный офсайд, чем удержал Дини в правильном положении. А потом, когда попытался "выровнять" линию защитников, то оставил без опеки Деулофеу – тот легко отличился.

Журналисты оценили работу Зинченко средними баллами. Авторитетный Sky Sports поставил 7 – лучше всех среди защитников Манчестер Сити. Болльше получили только автор хет-трика Рахим Стерлинг и Давид Силва.

Джонатан Смит из ESPN солидарен с коллегами – 7 баллов Зинченко и нейтральные слова о "нескольких опасных кроссах и отсутствии проблем в защите". Такую же оценку имеют половина футболистов Манчестер Сити, а больше поставили только Стерлингу.

"Еще одно уверенное выступление Зинченко. Начал забрасывать подачи в штрафную, как Бенжамен Менди. Правда, ему явно еще необходимы советы француза на тренировках", – пишет Manchester Evening News. 7 баллов от издания – средняя оценка в составе Манчестер Сити.

Следующий матч Манчестер Сити проведет в Лиге чемпионов против Шальке. В нем Зинченко может получить отдых. Если он не попадет в стартовый состав, вряд ли это будет недовольной реакцией Гвардиолы на сегодняшнюю игру украинца.

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