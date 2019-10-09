Зінченко прокоментував втрату місця в основі Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не переймається тим, що в останніх матчах не має місця в основному складі Манчестер Сіті.

"Це футбол. Це рішення тренера. Ми всі професіонали, повинні бути до цього готові. Потрібно працювати і продовжувати в тому ж дусі", – цитує Зінченка tribuna.com.

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Нагадаємо, в останньому матчі Манчестер Сіті в АПЛ Олександр Зінченко вийшов на поле одразу після перерви, а його команда сенсаційно поступилася Вулверхемптону – 0:2.

У цьому сезоні Зінченко зіграв 7 матчів в АПЛ, але останнім часом не був внесений Хосепом Гвардіолою у заявку на декілька матчі.

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