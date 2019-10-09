Зинченко прокомментировал потерю места в основе Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не волнуется, что в последних матчах не имеет места в основном составе Манчестер Сити.

"Это футбол. Это решение тренера. Мы все профессионалы, должны быть к этому готовы. Нужно работать и продолжать в том же духе", – цитирует Зинченко tribuna.com.

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Напомним, в последнем матче Манчестер Сити в АПЛ Александр Зинченко вышел на поле сразу после перерыва, а его команда сенсационно уступила Вулверхэмптону – 0:2.

В этом сезоне Зинченко сыграл 7 матчей в АПЛ, но в последнее время не был внесен Хосеп Гвардиола в заявку на несколько матчей.

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