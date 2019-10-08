Зінченко: В таборі збірної України позитивна атмосфера, але ми приїхали сюди не жартувати

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко серйозно налаштований на матчі проти Литви та Португалії.

"Коли приїжджаєш у збірну, емоції завжди позитивні. У всіх піднесений настрій,всі сумують один за одним.

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У нас підібрався згуртований колектив. Ми сюди приїжджаємо не жартувати, а виконувати поставлені цілі. Всі ми розуміємо відповідальність майбутніх матчів. Думаю, кожен уболівальник побачить це на полі", – сказав Зінченко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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