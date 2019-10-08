toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Зінченко: В таборі збірної України позитивна атмосфера, але ми приїхали сюди не жартувати

00:15 220 Читать на русском
Зінченко: В таборі збірної України позитивна атмосфера, але ми приїхали сюди не жартувати
Олександр Зінченко / Фото УАФ

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко серйозно налаштований на матчі проти Литви та Португалії.

 

"Коли приїжджаєш у збірну, емоції завжди позитивні. У всіх піднесений настрій,всі сумують один за одним.

Збірна України провела вечірнє тренування: комусь пощастило попаритись в лазні, а хтось бігав під дощем

У нас підібрався згуртований колектив. Ми сюди приїжджаємо не жартувати, а виконувати поставлені цілі. Всі ми розуміємо відповідальність майбутніх матчів. Думаю, кожен уболівальник побачить це на полі", – сказав Зінченко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман Сіті

blog_ava
"Ти зводиш мене з розуму". Нереальна красуня допомогла екс-зірці Шахтаря пережити розлучення
7 жовтня
11810
Теги
Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Євро-2020 Українці за кордоном Україна - Литва Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
14
год
:
6
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук