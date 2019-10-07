Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман Сіті

Олександр Зінченко вийшов тільки на заміну в домашньому матчі проти Вулверхемптона. Ця заміна стала фатальною для Манчестер Сіті, хоча головна вина в цьому лежить на плечах конкурента українця.

Після 8-го туру команда Гвардіоли вже на 8 очок відпустила бездоганний Ліверпуль. "Червоні", мов той Шахтар – це єдині команди з топ-20 чемпіонатів, які виграли кожен матч сезону 2019/20 на подібній дистанції. А ось чинні чемпіони Англії провели черговий невиразний поєдинок. Вулверхемптон сенсаційно обіграв Манчестер Сіті на Етіхаді, остаточно віддалившись від зони вильоту. "Вовки" відбилися біля своїх воріт (1,68 на 1,4 за очікуваними голами на користь господарів), а на фініші оголили головну проблему опонента – знекровлений і провальний захист.

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У підсумку цей результат став другим найбільш несправедливим у 8-му турі АПЛ, хоча Сіті провів найгірший за весь нинішній сезон матч у плані гостроти. Відзначимо, що наш Зінченко доклався до значної частини xG своєї команди. Його заблоковані удари мали 10% ймовірності забити (0,1 очікуваного гола), а скасований Агуеро асист та інші 2 створені ним моменти (лише Родрі був гострішим у цьому матчі) оцінили ще на 30% – загалом це майже одна четверта сумарної гостроти моментів Сіті (0,4). Інший позитив полягає в тому, що до виходу Олекса манчестерці напрацювали на жалюгідні 0,27 xG.

Неприємно дивує інше. Зінченко пропустив матч з Динамо Загреб посеред тижня в ЛЧ, після чого опинився в запасі на недільну зустріч. При цьому Бенжамен Менді знову травмувався, а на місці лівого фулбека вийшов Канселу, який все життя провів праворуч, а на протилежному краю не відіграв і десятка ігор. Пеп та англійські ЗМІ натякають, що питання в швидкісному та силовому контролі фулбеків, які частно не встигають повертатися для зриву контратак суперника. Однак і португалець начудив, почавши вирішальну гольову атаку суперника своєю обрізкою.

В іншому випадку на тому ж правому фланзі провалився Родрі, який взагалі-то мав би різати чужі атаки, а не створювати. На тому, що до пропущених привели дві помилки в білд-апі, після яких неможливо нормально відзахищатися, акцентував після гри Гвардіола, мовляв, не вішайте всіх собах на бідолашного Отаменді. Цікаво, що сталося це вже тоді, коли Зінченко грав ліворуч, а Жоау перемістився на звичну позицію.

City planned to buy a left-back for this season. Then they decided that money would be better spent on a centre-back. Then they bought a right-back instead and now they have problems at left-back and centre-back https://t.co/Xk6tgoLh7y — Simon Bajkowski (@spbajko) October 7, 2019

Manchester Evening News відзначає цей момент. "Канселу оголює слабкість Сіті, яка мала б бути силою, після поразки від Вулвз. Проблеми на лівому фланзі захисту продовжилися. Влітку клуб вирішив відкласти питання підсилення цієї позиції через спроби підписати центрбека. Можливість дешево повернути Анхеліньйо, яскраві уривки Зінченка наприкінці минулого сезону, та й проблеми Менді не могли тривати третій рік поспіль, чи не так? Однак вони не витратили гроші ні на центрального, ні на лівого захисника, де багато що досі залежить від стану Менді. Зате купили правого фулбека, і тепер відчувають проблеми на обох позиціях".

Клубний сайт Ман Сіті поспішив охрестити кілька неповних матчів на внутрішній арені та 90 хвилин проти Динамо Загреб "вражаючим внеском" француза, але той знову травмувався. Цього разу сподіваються, що лише на декілька тижнів. Однак кожен з альтернативних варіантів на цій позиції має свою проблему, зазначає MEN: "Зінченко більше підходить для вищої позиції в центрі поля, де може легше диктувати гру завдяки своїй майстерності, а не випробовувати свою швидкість та захисні навички".

Велике питання до Анхеліньйо, Менді та Зіни полягає в тому, що Манчестер Сіті повинен тільки вигравати найближчий бій проти Ліверпуля (10-го листопада), та обидва ці варіанти ліворуч у захисті не сповна переконують, вважає автор Саймон Байковскі. "Якщо не станеться дива, команда Гвардіоли продовжить муки зі своїми лівими захисниками. І це дуже розчаровує, що через більш ніж 2 роки після рекордного підписання Менді позиція залишається настільки ж проблематичною".

Інший журналіст MEN, Стюарт Бреннан оцінив Зінченка у 6 балів – "він приніс кращий баланс". Це четверта найкраща оцінка. У Канселу, який до перерви діяв ліворуч, ті ж 6, хоча Жоау "страждав на лівому фланзі у плані оборони і став набагато впевненішим та ефективнішим, коли його перевели на правий". Інші видання були не такими оптимістичними. Так, Daily Mail виставив українцю 5 – відразу 7 гравців Сіті отримали вищі бали. Лише Отаменді з його трійкою був гіршим.

ESPN нагородив Зіну похвалою: "Позитивний вплив після заміни Вокера – 6". Кращу оцінку отримав лише Фернандінью. На іншому полюсі The Mirror, який виписав Сашку лише 4, що на рівні з Отаменді та Марезом є найгіршим балом. Sky Sports, навпаки, оцінив зусилля вище за Канселу, Вокера та всіх інших захисників (6). Зінченко тут поступається лише Бернарду Сілві, який також вийшов на заміну, хоча на фоні оцінок "вовків" не вражає чимсь особливим. Експерти телеканалу вважають, що саме провальна оборона може коштувати Гвардіолі титулу чемпіона Англії.

"Якщо б ви обирали, яка з цих команд у четвер пережила поїздку за 4 тисячі миль, то назвали б Сіті. Неживий, ослаблений, без жодної іскри. У минулому Гвардіола досягав певних успіхів у трансформації гравців. Перетворив Лама на опорника, а Зінченка – на надійного лівого захисника. Зараз травма Менді знову змусила шукати рішення. Зінченко все ще не може віднайти ту форму, яка дозволила йому стати гравцем основи.

Анхеліньйо не адаптувався до стилю Пепа, тому ліворуч несподівано довелося зіграти Канселу, який дебютував у стартовому складі. У перерві вийшов Зінченко, а Жоау повернувся на звичну позицію. Сіті виглядав збалансованішим, але все ще бракувало міцності", – пише Goal.com. Тим часом The Sun вже рапортує, що Челсі та Манчестер Сіті поведуть запеклу битву за лівого захисника збірної Англії Бена Чілвела. Лестер вже начебто шукає заміну своєму гравцеві, оціненому на 50 мільйонів фунтів.

Ман Сіті втратив лише 3 очки вдома в АПЛ 2018/19. У поточному сезоні – вже 5 за якихось 4 зустрічі в рідних стінах. Цьому не може бути жодного виправдання, адже той же Вулверхемптон свій єврокубковий матч проводив у Стамбулі менш ніж за 72 години до звітної битви. Партнери Зінченка програли всю боротьбу, зокрема, верхову, а також майже в 3 рази були гіршими за "вовків" у прицільності ударів. Водночас у поточному сезоні манчестерці дозволяють суперникам створювати в середньому 1,25 очікуваного гола за гру, що вдвічі більше, ніж у чемпіонських сезонах.

Кореспондент The Athletic Сем Лі також відзначає цікаву деталь: коли Сіті програє в АПЛ, то завершує матч з вражаючою кількістю подач, відходячи від власного стилю. Аж 34 кроси в матчі проти Вулвз (31 з Норвічем) – кепська стратегія, коли ти, одна з найнижчих команд Англії, граєш проти мало не найвищої. Причому більше за Зінченка (3 з 6 вдалі), який відіграв 45 з лишком хвилин, подавав лише Гюндоган (3 з 7). За останні 2 сезони лише у матчі проти Крістал Пелас було більше подач. Усі згадані ігри "міщани" програли. Це вже не може бути випадковістю.

City generally tend to put a lot of crosses in when they lose. Palace (30 and Leicester (26) last season. Norwich (31) this season and they're up to 34 today now — Sam Lee (@SamLee) October 6, 2019

Проблеми в захисті очевидні ("міщани" вперше за 59 матчів АПЛ пропустили після швидкого випаду за менш ніж 15 секунд!), але й інші лінії іноді дуже розчаровують. Шанс на реванш для Шахтаря в Лізі чемпіонів? Каштру міг би взяти приклад зі свого земляка Санту. У будь-якому разі ніхто не зрозуміє Ліверпуль, якщо команда Клоппа після такого знову втратить титул чемпіона. Хоч минулоріч підопічні Пепа і відіграли мінус 7, випередивши єдиного реального конкурента на 1 бал, зараз усі карти на руках "червоних". Навіть Зінченко вже не є талісманом перемог – услід за першою втратою очок з ним на полі його команда вперше програла вдома.

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