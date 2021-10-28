Зінченко пояснив фіаско Манчестер Сіті в Кубку ліги
Універсал англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився думками щодо поразки від лондонського Вест Хема в рамках Кубка англійської ліги.
"Це був не наш день, але ми створили багато моментів для взяття воріт. На жаль, нам забракло везіння сьогодні, але так буває, це футбол.
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Ми повинні зосередитися на наступному матчі. Ми візьмемо найкраще з цієї гри, проаналізуємо її, щоб побачити свої недопрацювання. Але думаю, що все буде гаразд", – розповів українець у коментарі офіційному сайту клубу.
Відзначимо, що Олександр Зінченко провів увесь матч проти Вест Хема в рамках 1/8 фіналу. "Містяни" поступилися у серії пенальті після нульової нічиєї в основний час.
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