"Це був не наш день, але ми створили багато моментів для взяття воріт. На жаль, нам забракло везіння сьогодні, але так буває, це футбол.

Як Ярмоленко вибив Зінченка з фірмового турніру Гвардіоли – відеоогляд матчу

Ми повинні зосередитися на наступному матчі. Ми візьмемо найкраще з цієї гри, проаналізуємо її, щоб побачити свої недопрацювання. Але думаю, що все буде гаразд", – розповів українець у коментарі офіційному сайту клубу.

Відзначимо, що Олександр Зінченко провів увесь матч проти Вест Хема в рамках 1/8 фіналу. "Містяни" поступилися у серії пенальті після нульової нічиєї в основний час.

Вест Хем – Ман Сіті: Зінченко в топ-3 найкращих, Ярмоленко втрачає момент матчу – українська битва в Кубку ліги