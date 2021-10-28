Вест Хем у серії пенальті переграв Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко вийшли у стартових складах своїх команд і гідно виглядали на фоні партнерів. Кожен з українців небезпечно стріляв по воротах.

Вест Хем – Ман Сіті: Зінченко в топ-3 найкращих, Ярмоленко втрачає момент матчу – українська битва в Кубку ліги

Манчестер Сіті володів територіальною перевагою, однак Вест Хем непогано відповідав. Основний час завершився нульовою нічиєю, а в серії пенальті точніше били лондонці. Промах Фодена став єдиним у серії.

Таким чином Манчестер Сіті вперше за 5 років вилетів з Кубка ліги. У чотирьох попередніх сезонах Гвардіола незмінно вигравав цей турнір.