"Это был не наш день, но мы создали много моментов для взятия ворот. К сожалению, нам не хватило везения сегодня, но так бывает, это футбол.

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Мы должны сосредоточиться на следующем матче. Мы возьмем лучшее из этой игры, проанализируем ее, чтобы увидеть свои недоработки. Но думаю, что все будет хорошо", – рассказал украинец в комментарии официальному сайту клуба.

Отметим, что Александр Зинченко провел весь матч против Вест Хэма в рамках 1/8 финала. "Горожане" уступили в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

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