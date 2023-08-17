Арсенал знову може розраховувати на допомогу Олександра Зінченка.

"Каноніри" зіграли таємний товариський матч проти новачка АПЛ – Лутон Таун.

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Журналіст Сем Дін все ж розкрив деякі подробиці зустрічі. Давід Райя дебютував у воротах Арсенала, а Олександр Зінченко повернувся до складу після 3 місяців паузи через травму. Віце-чемпіони Англії здобули розгромну перемогу 3:0 завдяки дублю Троссара і голу Саки.

Нагадаємо, Арсенал розпочав АПЛ з успіху проти Ноттінгем Форест (2:1), а наступним суперником буде Крістал Пелас (21 серпня, виїзд).

Arsenal beat Luton Town in a behind-closed-doors friendly today, with two goals from Trossard and one from Saka. Zinchenko, Nelson and Raya all played. — Sam Dean (@SamJDean) August 17, 2023

Арсенал бив Ноттінгем Форест у дивному матчі АПЛ – 2 шедеври, копія гола у ворота України, втрата зіркового новачка