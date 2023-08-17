Зінченко повернувся до складу Арсенала після 3 місяців паузи – розгромна перемога "канонірів"
Арсенал знову може розраховувати на допомогу Олександра Зінченка.
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Журналіст Сем Дін все ж розкрив деякі подробиці зустрічі. Давід Райя дебютував у воротах Арсенала, а Олександр Зінченко повернувся до складу після 3 місяців паузи через травму. Віце-чемпіони Англії здобули розгромну перемогу 3:0 завдяки дублю Троссара і голу Саки.
Нагадаємо, Арсенал розпочав АПЛ з успіху проти Ноттінгем Форест (2:1), а наступним суперником буде Крістал Пелас (21 серпня, виїзд).
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