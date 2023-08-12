Після гри чинних чемпіонів Англії, яка відкривала нинішній чемпіонат Англії, настала пора команди Артети, що посіла 2 місце у попередньому сезоні. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Ноттінгем Форест на "Футбол 24", стартував о 15:00. Зінченко не пройшов тест на готовність до гри, тож опинився поза заявкою. На позиції Олександра вийшов новачок Юрієн Тімбер. Так само не потрапив навіть у запас і конкурент українця, лівий захисник збірної Шотландії Тірні – Кіран, схоже, просто не входить у плани Артети. Минулоріч на стадіоні Емірейтс "каноніри" тріумфували з рахунком 5:0, а тиждень тому взяли Суперкубок Англії, тож мали намір переможно стартувати і в новому поході за чемпіонським титулом.

Арсенал – Ноттінгем Форест: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Як і Бернлі проти Ман Сіті грав з воротарем, який прийшов з лав суперника, так і команда Купера днями тільки-тільки підписала голкіпера збірної США, який ще тиждень тому належав опонентам. У перші 15 хвилин Мет Тернер не мав шансів показати себе. Хіба що Нкетія після пасу Едегора забрався у кілометровий офсайд і ще й врізався в екс-одноклубника. Натомість гості чи не вперше перейшли центр поля на 10 хвилині (а з володінням у 13% дуже не розженешся!) й відразу створили вбивчий момент.

Gabriel Martinelli taking souls ️ pic.twitter.com/ogzkLvTJMj — Le African Gooner (@leafricangooner) August 12, 2023

Побуцали м'ячик головами, "лісники" перебили на сторону "канонірів", і Болі вивів Джонсона сам на сам. Бренан від незвички (5 контактів з м'ячем за 20 хвилин) бахнув трохи вище. Однією з причин, чому 29-річного Тернера продали за 8 мільйонів євро в команду свого першого суперника, була гра ногами. Мет дуже довго збирався з думками, Нкетія встиг заблокувати його спробу винести, але снаряд пройшов повз ворота. Жалюгідні 13 точних пасів Форест проти понад 200 Арсенала. Цілі 3 лінії оборони Ноттінгема.

Однак генію Мартінеллі навіть це не заважає. Лівий вінгер пройшов усіх суперників ліворуч, розкішно розвернувся у стилі рулетки Зідана і в цей же момент просунув між двох захисників п'ятою на Нкетію. Едді з допомогою рикошету пробив Тернера першим же влучним ударом у матчі. Саліба активно поборовся на правому фланзі після чергової подачі кутового і відкинув лівіше. Сака скористався хаосом, влаштованим французбьким центрбеком, трохи протягнув і закрутив так само влучно та ефектно, як у ворота збірної України під час нещодавнього матчу відбору ЧС-2024.

Гіббз-Вайт на лівому фланзі знищив фінтом і на швидкості Партея, але Джонсону не дозволили розвинути атаку. Підстраховка працює. По суті Арсенал з м'ячем грає у 3 захисники (Тімбер ліворуч, Саліба в центрі, Вайт праворуч). Партей зміщується в серединку, але формально має в разі рідкісних загроз від гостей закривати зону на правому фланзі. Тімбер грубо в'їхав у ногу суперника. Отримав жовту новачок Арсенала і ще й травмувався. Біль був такий, що не міг ступити на газон, а на тренерській лаві почали готувати заміну. Нідерландський захисник у гру повернувся і навіть встиг обігратися із суперником перед свистком на перерву.

Мартінеллі та Сака створили 2 напрочуд ефектні голи, після влучання Букайо інший дебютант Хаверц аж за голову схопився. Лідери атаки не перший сезон тягнуть Арсенал у складних обставинах. Найсмішніше, що Ноттінгем за свій 1 удар набив навіть більший xG (0,43), ніж Арсенал за 7 (0,31). Станом на 45 хвилин кількість дотиків у чужому штрафному вражає (18:3). Який же неймовірний лівий фланг атаки в Арсенала. Мартінеллі видає 100-відсоткову точність пасів у фінальній третині, створює найбільше моментів і виграє найбільше боротьби. А в запасі ще ж Троссар, один із найкращих у міжсезонні.

Натомість в обороні ліворуч біда. Тірні не підходить Артеті, Зінченко не готовий фізично, Тімбер такий не може продовжити гру і на 50 хвилині поступається місцем Томіясу, якого брали на протилежний фланг. Японець приклався з-за меж штрафного. Подарунковий сейв для Тернера. Після перерви взагалі максимально дивний футбол. Арсенал продовжує володіти м'ячем понад 80% часу, але за ударами 2:1 за 30 хвилин, причому всі – досить дальні спроби.

Троссар замінив Нкетію на 74 хвилині, а перший момент у другій половині трапився на 76-й. Ледь не організували новачки третій гол. Хаверц відпасував у центр, Райс від руки Тернера бахнув у стійку. Болі на кутовому майже переграв Райса – снаряд від руки Деклана полетів у руки Ремсдейлу. Дзвіночок не розчули. Еланга, якого придбали в Манчестер Юнайтед, просто знищив правий фланг Арсенала і прострілив на лінію воротарського, де Авоньї замкнув. Гра доволі несподівано розкрилася. Еланга видав ще одний розкішний рейд лівим краєм, але Гіббз-Вайт не був таким ефективним, як нігерійський нападник.

Габріел замінив Мартінеллі, але додати балансу виходило не дуже. Арсенал також агресивно атакував. Райс, Хаверц і Сака пробивали. Кай перейшов у лінію нападу, але як же все довго робить екс-гравець Челсі! Партей виніс так, що практично вивів німецького новобранця сам на сам з Тернером. Хаверц дозволив себе наздогнати. Панічні виноси господарів у компенсований час дають шанси "лісникам". Арсенал настільки нервово діє, що губить перспективну контру дальнім ударом. Команда Артети навіть програє за очікуваними голами (0,55:1,07). Однак перемогу не втрачає, і це головне.