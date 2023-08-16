Детальне обстеження підтвердило травму передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, інформує офіційний сайт "канонірів". Незабаром 22-річному Тімберу зроблять операцію, а потім тривале відновлення – 6-9 місяців.

Зінченко повернувся у загальну групу Арсенала – українець пропустив майже всю літню підготовку лондонців

Арсенал лише місяць тому підписав захисника з Аякса за 40 млн євро+5 млн бонусами. Нідерландець став основним лівим оборонцем, допоки Олександр Зінченко заліковував свою травму, а Кіран Тірні готувався до трансферу. Втім, в другому таймі стартового матчу АПЛ проти Ноттінгем Форест новачок лондонців зазнав фатального пошкодження на рівному місці.

Наступний суперник Арсенала – Крістал Пелас (виїзд, 21 серпня). Очікується, що Зінченко вже буде повністю готовий і закриє лівий фланг оборони "канонірів".

Арсенал бив Ноттінгем Форест у дивному матчі АПЛ – 2 шедеври, копія гола у ворота України, втрата зіркового новачка