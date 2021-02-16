Авторитений портал WhoScored включив українця до символічної збірної 24 туру англійської Прем'єр-ліги. Лівий захисник "містян" відіграв усі 90 хвилин переможного матчу проти Тоттенхема (3:0).

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Щоправда, у Зінченка один з найнижчих балів – 7,8. Менше лише у двох партнерів Андрія Ярмоленка з Вест Хема – Діопа та Крессвелла, яких оцінили на 7,7. До збірної також потрапили ще двоє гравців Манчестер Сіті – Ілкай Гюндоган і Рахім Стерлінг.

Нагадаємо, на тижні Зінченко і компанія проведуть два матчі АПЛ – перенесений 17 тур проти Евертона (17 лютого) і 25 тур проти Арсенала (21 лютого).

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