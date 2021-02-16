Прогресс Александра Зинченко в Манчестер Сити не остается незаметным для аналитических ресурсов.

Авторитений портал WhoScored включил украинца в символическую сборную 24 тура английской Премьер-лиги. Левый защитник "горожан" сыграл все 90 минут победного матча против Тоттенхэма (3:0).

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Правда, у Зинченко один из самых низких баллов – 7,8. Меньше только у двух партнеров Андрея Ярмоленко из Вест Хэма – Диопа и Крессвелла, которых оценили на 7,7. В сборную также попали еще два игрока Манчестер Сити – Гюндоган и Стерлинг.

Напомним, на неделе Зинченко и компания проведут два матча АПЛ – перенесенный 17 тур против Эвертона (17 февраля) и 25 тур против Арсенала (21 февраля).

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