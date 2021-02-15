"Футбол 24" традиційно виділяє все найцікавіше з топ-ліг за останні дні. Зміна лідера в Італії, шаленство в Англії, французька інтрига та інше – в нашому матеріалі.

АПЛ – це Манчестер Сіті та всі інші

Коло не замкнулося. Востаннє Манчестер Сіті програвав ще 21-го листопада минулого року. Це була зустріч 9-го туру АПЛ проти Тоттенхема (0:2). Відтоді жодної поразки у всіх турнірах. Переможна серія вже налічує 16 поєдинків, з яких 11 – у чемпіонаті. Все ще не розумієте, чому саме команду Пепа Гвардіоли вважають беззаперечним фаворитом на титул? Що ж, ловіть іще аргумент. В останніх 15-ти матчах ліги "містяни" жодної хвилини не поступалися у рахунку. Історія знає лише одну подібну серію, що тривала довше. Арсенал у сезоні 1998/99 мав 19 таких ігор.

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Такому спурту команда повинна завдячувати Ілкаю Гюндогану. Німець у 2021-му забив уже 9 голів, що робить його найрезультативнішим у топ-5 чемпіонатах Європи. Цього разу обійшлося без промахів з пенальті, хоча саме Гюндоган його заробив. До позначки підійшов Родрі, а Ілкай свій дубль оформив із гри. В одному із моментів йому асистував Едерсон, ставши першим голкіпером в АПЛ з таким досягненням у поточному сезоні. Зінченко звично відіграв увесь матч, але цього разу опинився у тіні інших героїв.

Справи Тоттенхема стають дедалі гіршими – 5 поразок в шести останніх матчах. Після п'яти голів від Евертона "шпори" отримали ще три від Ман Сіті – найбільша кількість пропущених командою Жозе Моурінью голів за двоматчевий період у всіх змаганнях за усю кар'єру португальського менеджера.

Ліверпуль склав зброю. Принаймні у цьому переконує Юрген Клопп. "Важко це визнавати, але так, ми більше не боремося за титул", – заявив фахівець після поразки від Лестера. "Червоні" не змогли зробити своєму тренеру подарунок на ювілей – німець став третім менеджером в історії мерсисайдців, який провів на чолі команди 300 матчів. Раніше це вдавалося Жерару Ульє та Рафаелю Бенітесу. Гра проти "лисиць" виглядає квінтесенцією сезону. Непоганий перший тайм, а потім дикі помилки зводять усе нанівець. Гравці Ліверпуля здійснили уже 8 результативних помилок – найбільше у нинішньому сезоні серед команд АПЛ.

Камбек за 3 хвилини і черговий фейл Аліссона у відеоогляді матчу Лестер – Ліверпуль – 3:1

Джеймі Варді знову не покинув поле без гола. Ліверпуль – одна із улюблених жертв форварда. Він забивав йому 8 разів, лише Арсеналу діставалося частіше (11). Неабияк хотів перемогти Каспер Шмайхель. Капітан Лестера проводив 100-ту гру поспіль в рамках чемпіонату. На цей момент у жодного гравця АПЛ немає такої серії, а в історії клубу данського голкіпера це взагалі унікальний випадок. Наставнику "лисиць" теж є, чим пишатися. Брендан Роджерс вперше у своїй тренерській кар'єрі обіграв Ліверпуль. Ці три очки дозволили наздогнати Ман Юнайтед і утворити відрив від четвертого місця. Своєю чергою, мерсисайдці програли три матчі поспіль вперше з 2014-го, коли команду очолював саме Роджерс.

Сем Еллардайс з великим проблемами вирішує завдання врятувати Вест Бромвіч від вильоту. Передостання команда чемпіонату набрала лише 2 очки у шести останніх матчах, але продовжує шокувати грандів. "Дрозди" у нинішньому сезоні відбирали очки у Ман Сіті, Челсі, Ліверпуля. Тепер настала черга Ман Юнайтед. Мбайє Діань вже на 83-й секунді зустрічі шокував Давіда Де Хеа. Це найшвидший пропущений гол манкуніанцями в АПЛ після удару Крістіана Еріксена на 11-й секунді у січні 2018 року. Команда Уле Гуннара Сульшера ще місяць тому обережно говорила про чемпіонство, а зараз уже має відставання у потенційні 10 (7 фактичних) очок від першого місця. Бруну Фернандеш продовжує створювати шедеври, але цього занадто мало, щоб тягатися з "машиною" Сіті.

Лідс залишається найвидовищнішою командою АПЛ. Підопічні Марсело Б'єлси за 23 тури забили і пропустили щонайменше 40 голів. Єдині в чемпіонаті. За всю історію лише одного разу подібне вдавалося зробити швидше – у сезоні 2007/08 Тоттенхему знадобилося 22 матчі. З Арсеналом "павичі" вхопили три ще до перерви. Вже учетверте в сезоні, що вдвічі більше, ніж у будь-якої іншої команди. Чогось подібного можна було очікувати, адже Лідс виграв лише раз за останні 24 виїзди у Лондон. Чотири матчі нинішнього сезону закінчилися із загальним рахунком 4:14. Проте головним героєм матчу на Емірейтс став П'єр-Емерік Обамеянг. Габонець вперше за час своїх виступів у Англії оформив хет-трик. Зате за останні 10 років він став лише третім, кому вдавалося подібне у трьох із п'яти топ-чемпіонатів. А ще розміняв третю сотню голів у провідних лігах. З моменту його дебюту за Лілль футболістів з таким же досягненням менш ніж десять. Арсенал перервав серію без перемог і готується до ЛЄ, де має останній шанс врятувати сезон.

Серія А: битва за трон загострюється

Схоже, Мілан поплатився лідерством за свою недооцінку. Переможна серія "россонері" проти дебютантів налічувала п'ять поєдинків, і один із лідерів команди – Давіде Калабрія – вважав гру проти Спеції чудовою нагодою відсидіти дискваліфікацію і повернутися вже на дербі. Команда Стефано Піолі програла з тріском. Не було жодного шансу бодай на нічию. Господарі душили суперника високим пресингом з першої до останньої хвилини. Мілан навіть жодного удару в площину воріт не завдав. Востаннє таке траплялося ще у серпні 2019-го. Тепер "червоно-чорні" більше не лідери чемпіонату.

Спеція проводить свій перший сезон у найвищому дивізіоні за всю історію, а вже може похизуватися перемогами над Наполі та Міланом, а також нічиєю проти Аталанти. А ще ж Рому вибили із Кубка. Команда грає у дуже яскравий футбол, де від кожного можна чекати небезпеки. Останні 9 голів забили 9 різних гравців. Схоже, Калабрія дарма посміхався після отриманої жовтої картки у попередньому турі. Боротьбу потрібно вести чесно.

Осічкою "кузенів" сповна скористався Інтер. Під мотивованих та розлючених вильотом із Кубка Італії "нерадзуррі" потрапив Лаціо. "Орли" не спромоглися створити бодай натяк на спротив. Лукаку і компанія буквально декласувала суперника, хоча рахунок і не виглядає настільки нищівним. Ромелу знущався із захисту гостей, оформивши дубль та асист. Тепер у бельгійця 300 забитих м'ячів у професіональній кар'єрі (збірна+клуби). Ще один ювілей у голкіпера "змій" – Самір Хандановіч провів 500 матч в рамках Серії А. Раніше таке досягнення підкорювалося лише одному іноземцю – Хав'єру Дзанетті.

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У наступному турі на Інтер чекає міланське дербі. Важливий іспит, щоб задекларувати свої чемпіонські амбіції. Антоніо Конте вже вилетів із Ліги чемпіонів та Кубка. Залишився єдиний шанс на титул і, очевидно, збереження місця роботи. Про шанси Інтера на Скудетто, поки говорять упівголоса, але статистика лише додає оптимізму. Поточний лідер успішно грає не лише з аутсайдерами, але й з командами із верхньої частини таблиці. "Нерадзуррі" в середньому набирають 2 очки проти сильних суперників, тоді як у Мілана та Ювентуса цей показник скромніший – 1, 75 та 1, 44 відповідно. І наостанок трішки конспірології: у нинішньому сезоні Інтер виграв 9 із перших 11 домашніх матчів. Попереднього разу (кампанія-2009/10) команда виграла Серію А.

Ювентус теж зробив подарунок своїй легенді. Можливо, туринці витратили занадто багато емоцій на півфінал Кубка, який завершився скандальною сваркою між Антоніо Конте та Андреа Аньєллі. Президент туринців відмовився від ідеї прибрати зірку фахівця і легенди команди з домашнього стадіону. Однак, це був не єдиний подарунок нинішньому менеджеру Інтера. "Стара синьйора" явно не очікувала повернутися із Неаполя без очок. Ріно Гаттузо перебуває під загрозою звільнення, не може розраховувати на низку провідних гравців, але продовжує вигризати своє місце під сонцем.

Наставник Наполі навіть мінімально змінив імідж. Щоправда, зникнення вже звичної бороди сталося випадково. Ріно зізнався, що намагався без допомоги фахівців підправити форму, але перерстарався. Довелося повністю зголити бороду, тому під час матчу глядачі могли бачити Гаттузо лише з вусами.

Наполі вперше з 2011-го здолав Ювентус у двох матчах чемпіонату поспіль. Тоді "партенопейців" очолював Вальтер Маццарі, а "б'янконері" лише починали похід за дев'ятьма Скудетто. Цього разу три очки приніс Лоренцо Інсіньє. Єдиний гол був забитий із пенальті, а капітан Наполі не побоявся підійти до позначки, хоча попередні дві очні дуелі виграв Щенсни. Інсіньє забив свій 100-й гол за Наполі у всіх турнірах. Таких гравців лише 7, а Лоренцо серед них – єдиний італієць. Цікаво, що привіз фатальний пенальті подвійний ювіляр. Джорджо К'єлліні провів 400 матч у Серії А загалом, та 500 раз вийшов у старті за Ювентус у всіх турнірах.

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Фонсека повернув Рому в топ-3. Останнім часом португальцю довелося пережити шквал критики. Результати були поганими, а конфлікт з Едіном Джеко став вершиною. Керівництво стало на бік свого тренера, який продовжує утримувати свою команду серед лідерів. Головна проблема Роми – неспроможність дати бій сильним суперникам. Водночас проти команд із нижньої частини таблиці у "вовків" ледь не стовідсоткові показники. Ось і проти Удінезе "джалороссі" не зазнали жодних проблем, здобувши розгромну перемогу. Двічі забив Жордан Верету і став найкращим бомбардиром Роми серед французів – 15 голів. Раніше рекорд належав Венсану Канделі (14).

Ла Ліга: Реал та Барса у боротьбі... срібло

Атлетіко, з огляду на темп конкурентів, дуже небажано втрачати очки. П ісля осічки з Сельтою мадридці здолали Гранаду. Суарес свій гольовий доробок не збільшив, але знайшовся інший герой. Маркос Льоренте оформив гол та асист, що зробило його найрезультативнішим півзахисником чемпіонату на цей момент – 7 м'ячів та 7 результативних передач. Тим часом капітан Атлетіко вийшов на друге місце за кількістю матчів у всіх турнірах. Тепер у Коке 483 поєдинки. Лідерство утримує Аделардо Родрігес – 550 зустрічей.

Барселона у матчах Ла Ліги в 2021 році бере лише максимум. Черговою жертвою став Алавес. Один із улюблених "клієнтів" Лео Мессі. Ось і на вихідних аргентинець відвантажив у ворота басків черговий дубль. Інакше й бути не могло, адже капітан Барси ще й повторив рекорд Хаві за кількістю матчів чемпіонату Іспанії у футболці Барселони – наразі обоє зіграли по 505 матчів.

Дублі Мессі та Трінкау у відеоогляді матчу Барселона – Алавес – 5:1

Дещицю слави забрала собі молодь каталонців. Не так давно Трінкау відзначився дебютним голом за клуб, а тепер оформив перший дубль. Варто виокремити перший м'яч португальця. До взяття воріт гравці Барселони зробили 35 пасів. Це найдовша результативна атака "синьо-гранатових" принаймні із сезону 2005/06. Раніше таку статистику банально не рахували. Окрім того, записав своє ім'я в історію Ілайш Моріба. Хавбек став наймолодшим (18 років та 25 днів) дебютантом каталонців у Ла Лізі, який зумів відати асист.

Реал перемагає попри всі труднощі. У Зінедіна Зідана все менше доступних гравців, а він все одно здобуває результат. Валенсія знищила Реал у першому колі (4:1), але у Мадриді не мала жодних шансів. "Вершкові" контролювати темп та перебіг зустрічі, не даючи створювати моменти біля власних воріт. Знову засмутив "кажанів" Бензема. Карім забиває цьому супернику в п'ятому матчі поспіль. Реал продовжує переслідувати Атлетіко, хоча значно реальнішою зараз виглядає боротьба за друге місце з Барселоною.

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Але не потрібно озиратися лише на каталонців. Небезпеку становить і колишній тренер Королівського клубу – Хулен Лопетегі. Його Севілья не відпускає лідерів і вже має солідний відрив від п'ятого місця. Нервіонці набрали 45 очок після 22 поєдинків. За всю свою історію лише одного разу мали більше на аналогічному етапі – 46 пунктів у кампанії-2016/17. А от лише 16 пропущених – абсолютно найкращі цифри для команди. У цьому велика заслуга Ясіна Буну, який залишає власні ворота "сухими" протягом 708 хвилин, здійснивши 24 сейви.

Бундесліга вітає Баварію з чемпіонством

Поки мюнхенці вигравали клубний чемпіонат світу, у Німеччині стартував черговий тур чемпіонату. Баварія свій матч проведе сьогодні і має всі шанси зміцнити своє лідерство. Справжня містика сталася у суботу. В цей ігровий день було заплановано 5 матчів, і всі завершилися внічию. Такого Бундесліга ще не бачила. Зокрема, Борусія Д не змогла обіграти Хоффенхайм. Ще відзначимо Герті, яку від поразки врятував тінейджер. Лука Нец забив у віці 17 років та 274 днів, що більше ніж на рік менше за попередній рекорд берлінців. Це досягнення належало Кевіну-Прінсу Боатенгу 18 років 335 днів.

Серед конкурентів Баварії перемоги здобули лише РБ Лейпциг та Айнтрахт. Хоча "орлів" такими можна називати лише номінально. 9 очок відставання – це дуже серйозно. Продовжує радувати Адді Хютера його головний форвард. І це не повернений із Реала Лука Йовіч. Андре Сілва після Нового року – просто монстр. Португалець забив уже 9 голів. Разом із Гюндоганом це найкращий показник у європейській топ-п'ятірці.

Ліга 1: інтрига зашкалює

Невтішні результати на внутрішній арені називалися однією із причин звільнення Томаса Тухеля. Відтоді ПСЖ так і не зумів повернути собі лідерство. На заваді стали Лілль та ПСЖ, які, схоже, не зовсім готові тримати темп чинного чемпіона. Минулих вихідних і "доги", і "ткачі" втратили очки. Останні взагалі несподівано програли Монпельє.

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Наразі ПСЖ відстає від першого Лілля лише на одне очко, але дістатися на вершину буде не так і просто. Річ у тім, що підопічні Маурісіо Почеттіно самі собі створюють перешкоди. Перемога над Ніццою теж не була переконливою. Передусім, через Маркіньйоса. Капітан парижан у нинішньому розіграші Ліги 1 припустився вже 5 помилок, які стали результативними. Не дуже хороший знак, перед візитом у Барселону.

It's @WissBenYedder time



The magician grabs us an injury-time equaliser to extend our unbeaten run yesterday ! pic.twitter.com/KXlhgouTQa — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) February 15, 2021

Монако перервав 8-матчеву переможну серію, розписавши нічию з Лор'яном. При цьому монегаски навіть ризикували програти – Бен-Єддер забив рятівний гол аж у компенсований час. У наступному турі підопічним Ніко Ковача належить завітати в гості до ПСЖ.

Бордо не програє у 36-ти домашніх матчах Ліги 1 проти Марселя. Це найдовша подібна серія для двох команд у рамках елітного дивізіону чемпіонату Франції за всю історію. Провансальці вкотре завершували гру в меншості, цього разу – вдев'ятьох. Вже сім разів гравці цієї команди отримували червоні картки у поточній кампанії. За цим показником Марсель – лідер у всіх провідних лігах Європи.

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