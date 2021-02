Ну і хто тепер скаже, що українець в Манчестер Сіті – випадковий гість на вечірці Гвардіоли? Зінченко провів черговий якісний матч проти топової команди Англії, принаймні за кадровим потенціалом. Наш універсал знову вийшов на лівому фланзі оборони і не розчарував.

До третього в кар'єрі чемпіонського титулу АПЛ – як рукою подати. Але найприємніше те, що Сашко справді серйозно докладається до нинішніх успіхів "містян". Це вже незамінний гвинтик у злагодженому механізмі Пепа, а не той футболіст, що виходив по великих святах. Після погрому Тоттенхема один з лідерів збірної України зумів виділитись навіть на фоні космічного Гюндогана, який традиційно отримує найвищі оцінки від британських медіа.

Чергові подвиги Гюндогана та 70-метровий асист Едерсона у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем – 3:0

Авторитетний Sky Sports нагородив Зінченка "вісімкою" – це другий найвищий бал у складі господарів, хоча стільки ж отримали цілий ряд виконавців (Едерсон, Канселу, Стоунз, Родрі та Стерлінг). Зате далеко не усі можуть похвалитись настільки ґрунтовною рецензією: "Українець найчастіше зустрічався з м'ячем. Він зробив більше дотиків, ніж будь-який інший гравець на полі. Час від часу з'являвся у півзахисті, допомагаючи розганяти атаки. Крім цього, імпровізований фулбек Гвардіоли старанно захищався – здійснив найбільше відборів (8) і виносів (4)". Гюндоган, який прибив бідолашного Моурінью дублем, зараз недосяжний – 9.

Manchester Evening News називає виступ Зінченка приголомшливим. "Він почувався настільки ж комфортно, як і Канселу на протилежному боці, відмінно підчищав усе, що траплялося на його шляху, постійно змушував Сіті рухатись вперед", – зазначає видання. 100 із 107-ми передач українця виявились точними, ніхто й близько не підібрався до схожих цифр. Підтвердження високого статусу – чергові 8 балів від провідного ЗМІ Манчестера.

Наче змовились – City Xtra також ставить 8: "Зінченко якісно справлявся з динамічною атакою "шпор". Він справедливо отримує аплодисменти за участь в комбінаційній грі, але саме українець кілька разів зупиняв Сона, який прорився до воріт господарів. У цих епізодах ми побачили навички справжнього захисника". Більше отримали лише двоє – несподіваний диспетчер Едерсон і бомбардир Гюндоган (у обох – по 10).

Трохи поскупився на оцінки популярний The Independent. Сашко попри кілька компліментів отримує відносно низький бал (7), зрештою як і уся оборона за винятком Канселу (8). "Акуратні паси, хороший темп роботи, цілковита упевненість на своїй половині поля", – коротко резюмує інтернет-портал колись щоденної газети. Словом, на Туманному Альбіоні вже нікого не здивуєш надійною грою вихованця Шахтаря. Той же Daily Mail обмежується стандартними кліше про якісну підтримку атаки й сувору дисципліну.

Зате наш футболіст знову переконав авторів Sportskeeda: "Це був черговий енергійний виступ Зінченка у ролі лівого захисника. Він відмінно виконував оборонні обов'язки і завжди був варіантом для просування вперед". Щоправда з оцінкою трохи не склалося. У порівнянні з лідерами команди (Гюндо або Рахімом) посередня "шістка" якось не вражає. Хоча стільки ж поставили Ляпорту, Фодену і Жезусу.

90min захоплюється комбінаційною грою 24-річного фулбека: "Зінченко формував чимало трикутників на чужій половині поля. Партнери шукали передусім українця, намагаючись зіграти через третього. Вміння виконувати в один-два дотики дозволяє йому якісно підтримувати атаку". Натомість Squawka пише, що Ламела повністю розчинився на фланзі Олекса. Обидва видання оцінили виступ на 7 з 10-ти.

Якщо Зінченко читає коментарі у соціальних мережах, то після матчу з Тоттенхемом його мало б переповнювати почуття гордості. Прихильники Ман Сіті буквально засипали компліментами.

"Зінченко чітко виконує свої оборонні обов'язки. Читає суперників, робить вирішальні перехоплення і безперервно працює, аби повернути м’яча. Так, ви можете шукати недоліки, та не варто заперечувати його наполегливу роботу на полі. Чудовий виступ".

Zinchenko has truly embraced his defensive duties. Reads the opponents, makes crucial interceptions, and relentlessly works to recover the ball.



You can nitpick flaws in his game all you want, but you can't deny his hard work on the pitch. Remarkable turnaround. #ManCity pic.twitter.com/67E1fDD9Kp — Shruti Sadbhav (@ShrutiSadbhav) February 13, 2021

"Зінченко – неоспіваний герой. Раніше я його сильно ненавидів, але він перевернув цю ситуацію".

zinchenko is an unsung hero, used to hate him so much but he’s turned it around icl — IC (@ICsLocked_) February 13, 2021

"Нічого собі. Аж не віриться наскільки Зінченко додав і перестав бути гравцем, що не відповідає рівню Манчестер Сіті. Він вразив своїм ставленням до справи. Зараз це один з ключових футболістів".

Wow cant believe how much Zinchenko has improved hes gone from a player who wasn't at Citys level but now he's such a key player really impressed with his attitude and graft. — Dane Bank Blue MCFC (@danebankblue) February 13, 2021

"Ми повинні більше довіряти Зінченку, адже він багато дає цій команді. Навіть коли ми намагалися його продати, він залишився, і став одним з найважливіших гравців з погляду на контроль".

Think about thanking Zinchenko at the end of this season, because his level of involvement in this position is not his! It is so solid and concentrated! He deserves more respect!@ManCity @Azinchenko17 — Jdanov (@Jdanov_) February 13, 2021

"Зінченко починає доводити, що я помилявся. Він дуже гарно виглядає кілька останніх місяців".

Zinchenko starting to prove me wrong, been really good last couple of months — Matt (@MattOMaraaa) February 13, 2021

"Останнім часом Зінченко – зовсім інший хлопець. Похвально, що він справді боровся за своє місце в команді і зайшов настільки далеко!! У його жилах тече "блакитна" кров".

Zinchenko is a whole new guy lately.. commendable how this guy really fought for his spot in the team and made it this far!! also has @ManCity blues running through his veins pic.twitter.com/IYCjp1xm3I — Himalayan Bluemoon (@Bluemoon9320) February 13, 2021

"Зінченко заслуговує більшого визнання. Він почав грати на позиції лівого фулбека і наполегливо працює".

Zinchenko deserves more appreciation came in the leftback position and is preforming well ️ pic.twitter.com/CXm7CAKSqI — McfcFortune (@FortuneMcfc) February 13, 2021

"Гадаю, що Ляпорт (трансфер з Атлетіка за 65 млн євро) потенційно міг би бути хорошою опцією на лівому фланзі, але Зінченко грав проти Ліверпуля, Тоттенхема, Челсі та Юнайтед.

Якщо Ляпорт піде цього літа, значить у нього немає потрібного менталітету. Стоунз також міг покинути команду, але боровся за своє місце".

I think Laporte could potentially be our big game LB but then again Zinchenko has played against Liverpool, Tottenham, Chelsea and United



If Laporte leaves this summer then he doesn't have the mentality we need, because Stones looked on the way out but fought for his place — Baldiola (@TeacherOfBall) February 14, 2021

Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем: кінець Моурінью-тренера та прекрасний матч блискучого Зінченка