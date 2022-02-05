Манчестер Сіті визначився зі складом на кубковий поєдинок з Фулхемом. Олександр Зінченко має шанс зіграти у матчі 1/16 Кубка Англії.

Хосеп Гвардіола обрав досить оригінальний склад на поєдинок з Фулхемом, в якому знайшлось місце як лідерам команди, так і гравцям, які мають досить мало ігрового часу.

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Повернувся до заявки Олександр Зінченко, проте українець залишився у запасі. Місце лівого захисника дісталось Жоау Канселу, тоді як у центрі захисту разом зі Стоунзом вийде Аке.

Додамо, що поєдинок Манчестер Сіті – Фулхем розпочнеться вже о 17:00 за київським часом.

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