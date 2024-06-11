Войцех Щенсни досяг принципової угоди з Аль-Насром про дворічний контракт. Як інформує The Athletic, за цей період польський воротар заробить 38 млн євро. Тепер саудівському клубу залишається тільки узгодити цей трансфер з Ювентусом.

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Якщо Аль-Наср зуміє домовитися зі "Старою синьйорою", трансфер Войцеха буде закрито вже цього тижня. Теоретично туринський клуб не повинен заперечувати проти такого розвитку подій: Юве вже погодив придбання Мікеле Ді Грегоріо з Монци і планує зробити його основним воротарем у новому сезоні.

Проте "б'янконері" не збираються відпускати польського воротаря безкоштовно. Ювентус запросить за нього близько 6 млн євро.

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