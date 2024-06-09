68-річний Алан Хансен бореться за своє життя в лікарні, куди його доставили сьогодні ввечері. Як інформує офіційний Твіттер Ліверпуля, Алан "серйозно хворий". "Усі думки і підтримка належать нашому легендарному колишньому капітану Алану Хансену", – йдеться в офіційній заяві "червоних".

Ліверпуль визначив найкращого гравця сезону

Хансен виступав за Ліверпуль з 1977 по 1991 рік і провів за команду близько 500 матчів. За цей час він 8 разів ставав чемпіоном Англії, 2 рази вигравав Кубок країни, 4 рази – Кубок ліги. Також Хансен тричі у складі мерсисайдців вигравав Кубок чемпіонів – у сезонах 1977/78, 1980/81 і 1983/84.

Після завершення кар'єри Алан працював аналітиком на ВВС і в програмі Match of the Day.

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