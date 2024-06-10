Турнір Моріса Ревелло, 4 тур

Україна U-23 – Японія U-19 – 2:1

Голи: Велетень, 42, 55 – Шіогай, 81

Збірна України виграла 3 попередні матчі на турнірі, тож могла гарантувати собі фінал навіть у разі нічиєї, але грати вийшла тільки на перемогу. Перший класний момент ми побачили на 10 хвилині. Велетень блискуче подав з правого флангу, Сікан з кількох метрів вгатив у поперечину, Батагов не зумів влучно добити з льоту та ще й під тиском. Японці мали купу простору на нашій половині поля, але невдалим пасом запороли контратаку. Однак українці самі ж дозволили пройти другій хвилі. Салюк вибив на суперника, Рубчинський завалив опонента на газон. Якось дуже недбало японці використовують свої можливості, бездарно розіграли і стандарт.

Україна U-23 – Японія U-19: онлайн-трансляція матчу олімпійської збірної Ротаня на турнірі Maurice Revello

Домінує команда Ротаня на чужій половині. З м'ячем та миттєвим відбором при втратах. З цікавими рішеннями, як-от дальній ефектний удар Мартинюка з льоту чи розрізний пас Крупського - Сікан зігрався. Хлань шукає себе не тільки на лівому фланзі, а й праворуч. Спробував Максим обігратися із Сіканом, але пас Данила не пройшов. Четвірка атакувальних гравців України працює у пресингу доволі непогано, але на 33 хвилині наш лівий фланг дав слабину. Єрмаков упевнено прикрив ближній кут. Чи не перший удар Японії, і відразу яка гострота.

Хлань після прострілу Мартинюка елегантно у розвороті пробивав у площину воріт. Федор продерся у саме серце штрафного і також спробував забити. Однак гол прийшов після зусиль Рубчинського, який накрив у пресингу перед штрафним японців. Сікан перевів ліворуч, де опинився Велетень. Вінгер Колоса пройшов під праву і вицілив ідеально в кут. Регулярні зміни позицій гравців групи атаки дають свої плоди.

На 52 хвилині знову Японія гостро продирається правим краєм, вийшла крута комбінація в дотик, і лише Єрмаков рятує, як і після дальнього удару в атаці 2-3 темпом. І ось у найбільш кризовий момент Велетень оформив дубль. Футболіст, який вступив до ТрО на початку повномасштабної війни росіян проти України, знову класно розібрався з двома опонентами. Привели ж до взяття воріт гострі дії Мартинюка і Хланя на лівому фланзі.

На протилежному краю Ярмолюк, який вийшов на заміну, видав схожу комбінацію із Шостаком та Крупським, але воротар виручив. Японці відповідають дальньою спробою, Єрмаков знову і знову на місці. Шостак, схоже, отримав пошкодження. Прикра травма, якщо так. Крупський теж тримається за ногу. Канда на подачі кутового виграв повітряну дуель в Батагова, але дав повз ворота. А ось у наступній атаці Мартинюк дав прострілити з правого флангу, Батагов не заблокував удар, Японія повернулася у гру.

У другій половині суперники прикладалася по воротах Єрмакова у 5 разів частіше. Команда ж Ротаня своєї норми у 8 ударів дотрималася. Краснопір навіть забив після чергового індивідуального проходу Хланя, який своєю продуктивністю попереду нагадує Мудрика у збірній. Водночас за ударами у площину Японія нас перевершила (3:4) і цілком заслужила, можливо, навіть більше, ніж свій гол. Хоча й у наших моментів вистачало. Олімпійська збірна України з футболу (із загальним рахунком 11:1) виграла всі 4 свої матчі, тож достроково виходить до фіналу ще одного представницького турніру, який приймає Франція. Вирішальний матч відбудеться 16 червня. Суперником "синьо-жовтих" став Кот-д'Івуар.

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