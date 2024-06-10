"Воротар. Однозначно Шовковський. Він грав у мене в Динамо і збірній, я бачив його щодня, як він працює і прогресує. Саша у мене виріс у справжнього воротаря. Лунін тільки починає. Потенціал у нього великий, але якщо він залишиться в Реалі, то може пропасти. При Куртуа він грати точно не буде. Андрію потрібно шукати новий клуб після хорошого сезону в Реалі. А щодо Пятова – це просто воротар середнього рівня.

Ярмоленко: В України зараз найсильніша збірна за весь час

Лівий захисник. Несмачний був хороший, зараз Миколенко непоганий, показує характер, молодий, грає в сильному чемпіонаті. Мій вибір – Миколенко.

Центральні захисники. Без варіантів – Головко. Він довго грав в основі, був дисциплінованим і жодних нарікань у мене до нього ніколи не було. Головко дуже класно грав один в один і міг перекрити повітря будь-якому топ-нападнику. Другий мій вибір – Ващук, який у мене грав ліберо. Ващук виконував усі мої вимоги, прекрасно страхував, але трохи поступався у швидкості. Забарний хороший захисник, але його кар'єра тільки починається.

Правий захисник. Лужний перевершив усіх на цій позиції. Лужний – це кінь! Він атакував з флангу, віддавав гольові передачі, при цьому встигав повертатися назад. Швидкий, злий, і найголовніше – його всі слухалися. Лужний був як граючий тренер. Не дарма його Венгер в Арсенал забрав.

Опорник. Я назву Бражка, мені він дуже подобається. Це універсальний півзахисник, який вміє робити все. Він хороший у підстраховці і відборі, у нього є удар і бачення поля. Раніше в нас таких гравців не було. Упевнений, що Бражко гратиме в Європі, у цього хлопця велике майбутнє.

Центральний півзахисник. Я би поставив Максимова. Це був чудовий гравець, як і Михайленко. Вони виконували всі вимоги, були фізично здоровими і хорошими, як у відборі, так і в атаці. Маліновський мені теж подобається, але останнім часом він здав. Можливо, далася взнаки психологія і часті переходи з команди в команду.

Лівий півзахисник. Коноплянка свого часу був хороший, я виберу його. Зараз Мудрика в Англії навчили відходити назад, він почав відбирати. Я дуже здивований, тому що в Шахтарі він цього не робив. Чекаємо від Мудрика кращої гри.

Правий півзахисник. Я виберу Ярмоленка. Прекрасний футболіст! Зміщувався з флангу в центр, пробивав, відмінно взаємодіяв із партнерами. Не дарма його Борусія Д купила. Чому Ярмоленко не заграв у Європі? Мені здається, наші футболісти психологічно ламаються, коли переходять у закордонні клуби. Там зовсім інше ставлення. Ми брали футболістів на два дні на базу перед грою, готували їх, розмовляли, а там у день гри приїхали, зробили зарядку і вже матч. У чому Ярмоленко кращий за Циганкова? Циганков робить усе те саме, що і Ярмоленко, він теж прекрасний футболіст, просто Андрій почав це робити першим.

Атакувальний півзахисник. Звичайно, Ребров! Це я склеїв Реброва і Шевченка в нападі. Сергій – забивний, режимний, ніколи не порушував дисципліни, все виконував. Також Ребров добре відпрацьовував в обороні, на відміну від того ж Шевченка.

Центрфорвард. Шевченко – № 1! Він міг пропасти, але я в нього вірив, і він став найкращим. Я не хочу багато згадувати про Андрія, бо він ображається. Шевченко, напевно, читав мої попередні інтерв'ю, де я розповідав, як доводилося його рятувати, і йому не сподобалися мої слова. Сподіваюся, пізніше він усвідомить, що був не правий", – сказав Сабо в інтерв'ю Zbirna.com.

Нагадаємо, раніше Ярмоленко заявив, що нинішній склад збірної України найсильніший за всю історію команди.

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