Товариський поєдинок з молдованами матиме для "синьо-жовтих" не лише тренувальний характер.

Збірна України наразі не гарантувала собі комфортне місце під час жеребкування кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Поразка від Польщі (1:3) опустила команду Реброва у рейтингу УЄФА з 10-го на 12-те місце, а збірна Австрії, яка йде 13-ю, скоротила відставання від "синьо-жовтих" до чотирьох пунктів.

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Як повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі, поразка від Молдови потягне за собою втрату приблизно восьми з половиною балів. Нічия з географічним сусідом збереже Україні місце у топ-12, але відрив від Австрії становитиме менш 0,5 бала. Перемога дозволить наростити відрив більш ніж на бал.

Зазначається, що на Євро-2024 ціна результату буде вищою, адже коефіцієнт матчів до чвертьфіналу – 35, від чвертьфіналу і далі – 40. Збереження прописки у топ-12 дозволить збірній України перебувати у першому кошику при жеребкуванні кваліфікації на ЧС-2026. Таким чином, українцям дістануться слабші суперники за рейтингом.

Нагадаємо, товариський матч Молдова – Україна відбудеться у вівторок, 11 червня. Початок зустріч о 19:00.

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