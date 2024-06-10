Санчо в будь-якому разі покине Манчестер Юнайтед цього літа, незалежно від того, хто тренуватиме команду в новому сезоні. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, таке принципове рішення ухвалило правління "червоних дияволів".

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Згідно з джерелом, боси МЮ мають намір виручити за вінгера 40 млн євро. У послугах Джейдона зацікавлена дортмундська Борусія та інші клуби. Нагадаємо, що другу частину сезону 2023/24 Санчо провів в оренді в Дортмунді.

Санчо покинув МЮ через конфлікт із головним тренером Еріком Тен Хагом. Він не увійшов до заявки збірної Англії на Євро-2024, незважаючи на те, що провів хорошу другу частину сезону в складі Борусії.

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