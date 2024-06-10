Головний тренер Реала Карло Анчелотті озвучив інформацію, яка може поставити під загрозу новий турнір.

ФІФА наступного року організовує новий Клубний чемпіонат світу. Турнір відбудеться влітку 2025-го на полях США. Більшість учасників вже визначилася, зокрема місце на ЧС отримав Реал.

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"ФІФА може забути. Футболісти та клуби не поїдуть на цей турнір. Один матч Реала коштує 20 мільйонів, а ФІФА дає цю суму за весь турнір. Де плюси? Як і ми, деякі клуби відмовляться від участі", – цитує Анчелотті видання AS.

Анчелотті успішно тренує Реал у другий прихід. Він двічі виграв для "вершкових" Лігу чемпіонів і двічі зробив Мадрид чемпіоном Іспанії.