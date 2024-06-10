Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, Мирон Маркевич продовжить виконувати обов'язки головного тренера Карпат. На зустрічі з президентом клубу Володимиром Матківським, яка відбулася сьогодні, не було ухвалено жодних кадрових рішень.

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Зі свого боку, Владислав Лупашко, який раніше очолював Інгулець і був головним претендентом на місце Маркевича, також приєднається до Карпат, але як тренер команди U-19.

До слова, Маркевич повернувся у Карпати лише рік тому. Команда виконала завдання вийти в УПЛ, хоча в останньому турі Першої ліги й віддала чемпіонський титул Інгульцю.

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