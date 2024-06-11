Півзахисник Барселони і збірної Нідерландів Френкі де Йонг не встиг відновитися до чемпіонату Європи.

Френкі де Йонг не поїде зі збірною Нідерандів до Німеччини на Євро. В останні дні він старанно тренувався, але тепер з'ясувалося, що його гомілковостопний суглоб погано відновлюється після цих тренувань. Про це інформує Voetbal International.

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Для "ораньє" і Рональда Кумана ця новина стала справжнім шоком, адже тренер бачив у де Йонгу гравця основного складу своєї команди на Євро. Френкі був єдиним травмованим гравцем, якого Куман вніс у заявку на турнір і був готовий до останнього чекати на його відновлення.

Біда не прийшла до табору збірної Нідерландів одна: у понеділок під час розминки перед виїзним матчем з Ісландією травму паху отримав півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс.

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