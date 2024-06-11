"Початок поєдинку не був для нас хорошим. Поляки скористалися стандартами, і нам стало важко. Незважаючи на те, що протягом гри ми домінували, Польща загалом зіграла краще. Я вважаю, що для нас це хороший урок. У нас ще є час потренувати стандарти й надалі ставитися до них серйозніше.

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Я не можу сказати, що в першому таймі нам не вистачило якихось компонентів для атаки. Здається, ми мали два-три виходи один на один, але пропустили дуже прикрі м'ячі. Ми вели гру і мали моменти – це непоганий результат.

Я дуже щасливий, бо це була моя дебютна гра в стартовому складі збірної України. Прикро, звісно, коли ти пропускаєш тричі, але це футбол. У нас є час на виправлення того, що не виходило в матчі з Польщею. Через тиждень будемо готові", – цитує Таловєрова UA.Football.

Важливо зазначити, що для гравця це третій матч у складі збірної України. У попередніх двох матчах у рамках плей-офф Ліги націй у березні він виходив на поле лише на останніх хвилинах.

Нагадаємо, що наступний матч збірної України відбудеться 11 червня у Молдові, а 17 червня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Румунії у рамках першого туру Євро-2024.

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