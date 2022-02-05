Евертон і Брентфорд зустрічаються в 1/16 фіналу Кубка Англії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Евертон – Брентфорд стартує о 17:00 за Києвом. Це дебют Френка Лемпарда на посаді головного тренера "ірисок". Онлайн-трансляція гри – на Setanta Sports+.

Евертон опинився у психологічній ямі, видавши серію з 5-ти матчів без перемог у Прем'єр-лізі. "Сині" скотилися на 16 місце, а Рафа Бенітес втратив роботу. Але й у Брентфорда виникли проблеми – команда Томаса Франка програла останні 4 поєдинки чемпіонату і після вдалого старту сезону ризикує влізти у боротьбу за виживання.

Миколенко отримав у тренери ще одну легенду АПЛ

Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад. Нагадаємо, з моменту переходу в Евертон українець зіграв два матчі за нову команду – по одному в чемпіонаті та Кубку. Останню гру проти Астон Вілли Миколенко пропустив через травму спини, але вже відновився.

Стартові склади на матч Евертон – Брентфорд

Евертон:

| This is how we line up for Frank Lampard’s first game in charge. #EmiratesFACup pic.twitter.com/CmRSdqbxQY — Everton (@Everton) February 5, 2022

Брентфорд: