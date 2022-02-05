Манчестер Сити определился с составом на кубковый поединок с Фулхэмом. У Александра Зинченко есть шанс сыграть в матче 1/16 Кубка Англии.

Хосеп Гвардиола выбрал достаточно оригинальный состав на поединок с Фулхэмом, в котором нашлось место как лидерам команды, так и игрокам, имеющим достаточно мало игрового времени.

Эвертон – Брентфорд: онлайн-трансляция матча Кубка Англии – Миколенко вернулся в состав, Лэмпард дебютирует

Вернулся в заявку Александр Зинченко, однако украинец остался в запасе. Место левого защитника досталось Жоау Канселу, в то время как в центре защиты вместе со Стоунзом выйдет Аке.

Поединок Манчестер Сити – Фулхэм начнется уже в 17:00 по киевскому времени.

Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду