Товариські матчі

Польща – Туреччина – 2:1

Голи: Свідерскі, 12, Залевскі, 90 – Їлмаз, 77

Нідерланди – Ісландія – 4:0

Голи: Сімонс, 23, ван Дейк, 49, Мален, 79, Вегхорст, 90+3

Польща зустрілась з турками вперше з 1993-го. "Кадра" після перемоги над Україною силами резервістів виставила бойовий склад з прицілом на Євро. Зокрема, до основи повернувся Лєвандовскі, допомігши Свідерскі відкрити рахунок. Після закидання з глибини м'яч відскочив до форварда Барси, той миттєво зорієнтувався і проштовхнув на партнера, який "прошив" Гюнока з близької відстані.

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Щоправда, Свідерскі майже відразу довелося покинути поле. За інформацією польських ЗМІ, нападник Верони травмувався, святкуючи гол! А ще через 15 хвилин заміну попросив Лєвандовскі. Очевидно, через м'язові проблеми. Жахіття поляків, які у матчі з Україною втратили ще й Міліка.

Ten gest doktora do Michała Probierza. Chcę wierzyć, że oznacza, że ta zmiana to takie dmuchanie na zimne (nawet jak Karol ponownie leżał) i będzie dobrze. pic.twitter.com/LYzC6N7ctf — Przemek Langier (@plangier) June 10, 2024

По перерві турки володіли інціативою і створили чимало класних моментів, проте підводила реалізація, або ж дива реакції демонстрував Щенсни. Зрештою підопічні Монтелли таки дотисли суперника, який відверто підсів. Їлмаз зрівняв на 77-й. Поляки все ж вирвали перемогу в ендшпілі завдяки Залевскі, але завершують підготовку до чемпіонату Європи з жахливою кадровою ситуацією.

У паралельному матчі за участю суперників "Кадри" на Євро – Нідерландів – дебютний гол у складі національної збірної провів вихованець Барси Хаві Сімонс. 21-річній зірці ПСЖ залишалося влучити у ворота ісландців з кількох метрів після передачі Дюмфріса. Невдовзі прекрасний шанс подвоїти рахунок втратив Депай, промахнувшись з вбивчої позиції. До перерви команда Кумана завдала 14 ударів, тоді як "вікінги" – жодного.

У дебюті другого тайму ван Дейк відзначився фірмовим м'ячем головою, підключившись на стандарт. Центрбеку Ліверпуля асистував Аке. Фактично завершальні 40 хвилин перетворились у формальність, хоча Тордарсон й перевірив стійку воріт Вербруггена дальнім пострілом. Мален та Вегхорст були влучнішими – 4:0. Нідерланди впевнено провели генеральну репетицію перед Євро. Уже найближчої неділі, 16 червня, "помаранчеві" зіграють з Польщею у першому матчі на турнірі.

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